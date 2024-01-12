'Есть подтверждение': в ГУР рассказали, какое оружие России снабжает КНДР

Главное управление разведки Министерства обороны получило подтверждение о поставке оружия из Северной Кореи в Российскую Федерацию. Речь идет об артиллерийских снарядах, БК, снарядах для реактивных систем залпового огня и минах.

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Такое заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал представитель украинской военной разведки Андрей Юсов. Он отметил, что разведка знает об этих поставках.

"Поставка артснарядов, БК, снарядов для РСЗО, мин – то, что имело подтверждение", – сказал Юсов.

При этом информация о передаче баллистических ракет еще уточняется.

"Что касается баллистики – информация, которую вы озвучили (о заявлении генпрокурора по применению Россией ракет производства Северной Кореи в Украине.– Ред.), известна, но сейчас продолжаются сбор данных и доразведка, чтобы проанализировать ситуацию", – пояснил он.

Напомним, Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной. Во время последних атак на нашу страну РФ использовала, в частности, и северокорейскую "баллистику".

Соединенные Штаты Америки получили доказательства того, что российские террористы в последние дни продолжали атаковать баллистическими ракетами северокорейского производства мирные города Украины. США и дальше будут вводить санкции против тех, кто способствует незаконной передаче оружия агрессору.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия собирается импортировать из Ирана баллистические ракеты малой дальности, что усилит способность Москвы уничтожать инфраструктуру Украины. Поставка иранских ракет в РФ может состояться уже этой весной.

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