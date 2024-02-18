'Скорые забирали их с берега': в ВМС заявили, что большая часть экипажа корабля 'Цезарь Куников' погибла

Вместе с российским кораблем "Цезарь Куников" у берегов временно оккупированного Крыма была уничтожена большая часть экипажа. На сегодняшний день страна-террорист РФ продолжает скрывать потери, поэтому назвать точное количество ликвидированных оккупантов проблематично.

При этом часть выживших забирали кареты скорой помощи прямо с берега. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, большая часть экипажа корабля "Цезарь Куников", уничтоженного в оккупированном Крыму, погибла. Плетенчук подчеркнул, что враг скрывает потери, поэтому сейчас достоверно неизвестно, сколько именно россиян погибло при уничтожении корабля.

В то же время спикер ВМС ВСУ предположил, что вместе с кораблем была ликвидирована большая часть экипажа. Также он добавил, что оккупанты забирали выживших прямо с берега. Однако о состоянии этих оккупантов нет информации.

"Экипаж, скорее всего, пусть и в неполном объеме, но, скорее всего в полном, присутствовал на борту. Учитывая погодные условия, время суток, все же было темно, высока вероятность, что достаточно большая часть экипажа погибла. Скорые забирали их с берега, в каком состоянии – трудно сказать", – сказал представитель ВМС Украины.

Напомним, атака на российский корабль была совершена 14 февраля. После 5 часов утра жители населенных пунктов на южном побережье временно оккупированного Крыма проснулись от громких взрывов, раздававшихся с моря. Им предшествовали яркие вспышки. Очевидцы также уверяли, что слышали тревогу на российском корабле и звуки выстрелов.

Ранее сообщалось, что в ГУР и ВСУ подтвердили поражение в Черном море российского БДК "Цезарь Куников". По данным источников OBOZ.UA, результативную атаку на вражеский корабль в Черном море у южного побережья Крыма провело Главное управление разведки. Атаковали российский БДК "Цезарь Куников" с помощью дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, десантный корабль Черноморского флота России "Цезарь Куников" вез груз с боекомплектом из Новороссийска в Севастополь. Стараниями украинских разведчиков российский БДК был уничтожен пятью морскими беспилотниками MAGURA V5.