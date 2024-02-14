Руководил обороной на одном из самых трудных участков фронта: что известно о новом командующем Объединенных силах Юрии Содоле

После увольнения Валерия Залужного и назначения Александра Сырского главнокомандующим, в руководстве Вооруженных Сил Украины происходит значительное обновление. В частности, на должность командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины, вместо Сергея Наева, президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

Соответствующий указ №71/2024 был опубликован 11 февраля 2024 г. на сайте Офиса президента. Подробнее о новом командующем Объединенных сил читайте в материале OBOZ.UA.

Герой Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль до этого занимал должность командира морской пехоты в составе Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. С первых дней широкомасштабного вторжения России он отвечал за оборону на одном из самых сложных участков фронта.

Биография нового командующего Объединенными силами Юрия Содоля

Юрий Содоль родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве, Харьковской области, в семье военных. Образование получил в Мариуполе, Донецкая область, окончив среднюю школу в 1988 году. В том же году поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, где завершил обучение в 1992 году.

В 2002 году успешно окончил Национальную академию обороны Украины, по специальности боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск. В этом высшем учебном заведении получил квалификацию офицера военного управления на оперативно-тактическом уровне.

Службу в Десантных войсках ВСУ Юрий Содоль начал в 2003 году. Через четыре года, в 2007 году, он был назначен командиром 25 воздушно-десантной бригады.

На российско-украинской войне Юрий Содоль с самого начала, 2014 года. Тогда в роли командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады он возглавлял военные операции в самых горячих точках, освобождая украинские города от вражеского вторжения. Бои за Рубежное, штурм Ямполя, оборона Донецкого аэропорта, прикрытие выхода украинских сил из Дебальцево – это лишь некоторые примеры, в которых бригада под руководством Юрия Содоля принимала участие.

В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками, а с марта 2018 года он занимал должность командующего морской пехотой ВМС Вооруженных Сил Украины.

Полномасштабное вторжение России

Во время широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины Юрий Содоль внес значительный вклад в защиту страны от вооруженной агрессии противника.

В феврале 2022 он был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой, Донецкая область. Там он организовал успешное контрнаступление, выведя людей из-под атаки противника, что позволило спасти жизнь сотням военных. Также он участвовал в обороне Мариуполя Донецкой области.

В 2023 году он возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.

А в феврале 2024 года Юрия Содоля назначили на должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Относительно частной жизни, командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль женат и имеет двух сыновей, которые также избрали военную службу.

Ранее сообщалось, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Наева с должности командующего Объединенными силами ВСУ. Генерал сказал, что узнал о кадровом решении из средств массовой информации. Сергей Наев занимал должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины с 2020 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!