Начальник штаба "Азова" подал заявление в ГБР на генерала Содоля: просит проверить факт сотрудничества с врагом

В Государственное бюро расследований поступило заявление на командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. Проверить деятельность генерал-лейтенанта попросил начальник штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан Кротевич.

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Источники OBOZ.UA 24 июня сообщили, что соответствующее заявление уже есть в ГБР, с ним работают следователи. Имя высокопоставленного военного, в отношении которого могут начать расследование, официально не называется. На своем канале в Telegram 23 июня Кротевич писал, что инициировал процесс, но конкретное имя тоже не указал.

"Все военные сейчас понимают, о каком человеке я говорю, потому что 99% военных его ненавидят за то, что он делает", – отмечал азовец.

Согласно информации наших источников, генерал-лейтенанта обвиняют в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины. Кроме того, просят проверить командующего на факт сотрудничества с врагом.

Кротевич отметил, что его не интересует, начнут ли расследование против него самого и посадят ли в тюрьму. Потому что его волнует, что сейчас "судят комбатов и комбригов за потерю наблюдательного поста, но не судят генерала за потерю областей и десятков городов и потерю тысяч солдат".

Кротевич добавил, что сперва старался исправить ситуацию без медийной огласки, "говорил в кабинетах, передавал информацию всем, кому была возможность", а также давал показания по некоторым делам. Однако результата это не принесло.

По мнению азовца, этот генерал-лейтенант "убил больше украинских военных, чем любой российский генерал".

Полный текст поста, опубликованного Богданом Кротевичем:

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Юрий Содоль получил должность командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины (вместо Сергея Наева) 11 февраля 2024 года.

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