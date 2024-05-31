'Наконец-то, моя птичка!' Освобожденная из плена РФ полицейская растрогала звонком маме. Видео

В ходе состоявшегося 31 мая обмена пленных домой вернулась полицейская из Мариуполя Марианна Чечелюк. Юная девушка, проведшая в плену более двух лет, ступив на свободную от российских захватчиков землю, позвонила маме.

Услышав голос родного человека впервые за два года, Марьяна расплакалась. Трогательное видео опубликовал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Марьяна Чечелюк дома!.. Два года она была лишена свободы! Теперь Марьяна дома! Она имеет возможность услышать голос родных, а вскоре — встретиться с ними! Возвращению девушки, как и возвращению домой каждого украинца и каждой украинки, радуется вся страна! Приветствуем на родной земле!" – написал омбудсмен.

На опубликованном им видео Марьяна звонит по телефону маме, о судьбе которой ничего не знала в течение длительного плена и голос которой услышала впервые за два года.

"Мама, привет! Мамочка, я дома", – говорит девушка и начинает плакать.

Судя по голосу мамы, она тоже не сдерживает слез.

"Наконец-то, моя птичка! Родная, наконец-то мы дождались этого дня", – говорит женщина.

"Спасибо, мама, что ждали меня... Что не оставили меня", – отвечает девушка, утирая слезы.

Следователь Нацполиции из Мариуполя Марианна Чечелюк была похищена оккупантами во время выхода гражданских из "Азовстали" 1 мая 2022 года. С ней на фильтрацию оккупанты забрали несовершеннолетнюю сестру девушки, Алину.

За два с лишним года плена Марьяну оккупанты удерживали в Донецке, Еленовке, Таганроге и Мариуполе. Ее избивали, морили голодом, издевались физически и морально. Из плена девушка вернулась со значительными проблемами со здоровьем, так что впереди у нее продолжительная реабилитация.

Напомним, 31 мая после длительного перерыва в Украину из российского плена удалось вернуть еще 75 человек. Защитники Украины по ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и полиции, а также четыре гражданских женщины стали первыми пленными, вернувшимися из неволи после обмена 8 февраля текущего года.

Среди освобожденных защитников есть находившиеся в плену практически с начала полномасштабного вторжения РФ, в том числе защитники Мариуполя и острова Змеиный, а также нацгвардейцы, охранявшие Чернобыльскую АЭС.

Обмен был проведен в формате 75 на 75, содействие в его проведении оказали ОАЭ.