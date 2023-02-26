'Нам есть куда продвигать войска': в ОК 'Юг' оценили вероятность десанта РФ в Приднестровье

Обвинения со стороны России в якобы подготовке Украины к "нападению" на Приднестровье разоблачают государство-террориста с головой и являются ни чем иным, как возгласами "Держите вора" в исполнении самого вора. Украина отражает российскую агрессию и ей есть куда направить свои войска и без никем не признанной псевдореспублики на территории Молдовы.

Видео дня

В то же время мечты российских оккупантов о высадке десанта ВС РФ на территории Приднестровья и атака оттуда на украинские силы полностью оторваны от реальности: Украина хорошо подготовилась к возможному нападению России с этого направления задолго до начала полномасштабного вторжения. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она подчеркнула: истерические заявления РФ о якобы подготовке Украиной провокации против непризнанного Приднестровья и обещания воспринимать "нападение" нашего государства на этот пророссийский регион Молдовы как "нападение на Россию" разоблачают российское руководство с головой.

"Здесь, знаете, снова включается реагирование с народной лирики: громче всех "держи вора" кричит сам вор. Так и здесь происходит, что пытаются (русские – ред.) обвинить Украину в том, что она готовит какое-то нападение куда-то и продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы", – отметила Гуменюк.

В то же время Украина давно готова к возможным провокациям РФ с приднестровского направления. Границы между Украиной и этим пророссийским анклавом плотно укреплены и сделано это было задолго до начала полномасштабного вторжения РФ. Так что угрозы России "адекватно отреагировать" на вымышленные намерения нашего государства "напасть" на Приднестровье – свидетельство бессилия российской власти.

"Мы осознавали, что наличие там военного контингента может предусматривать определенную угрозу, а происходящее сейчас – простая школьная география говорит о том, что усиления им ждать нет откуда и какая-либо операция, воздушный десант или надводный, как они рассказывают, для их просто нереально. Наличие наших сил группировок и мощностей, вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватны той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления – в случае абсолютного отчаяния", – отметила Гуменюк.

Напомним, 23 февраля текущего года в российском минобороны обвинили Украину в подготовке вторжения на Приднестровье. Эта подготовка по версии ведомства государства-агрессора проводится в ожидании наступления российских войск с территории этого пророссийского региона Молдовы.

В частности, в МО РФ "заметили" "значительное накопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украино-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией".

Уже на следующий день эстафетную палочку у российского минобороны подхватили в МИД РФ. Там заявили, что сочтут нападением на РФ "вторжение Украины" в Приднестровье и "адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же произойдет".

Перед тем президент Молдовы Майя Санду рассказала о разоблаченном плане РФ по организации переворота в Кишиневе. В частности, план предусматривал нападения на госучреждения и захват заложников с целью насильственной смены власти в стране.

В то же время новый премьер Молдовы подтвердил разведданные Украины по поводу российского плана по организации переворота в этом государстве, включая намерения россиян захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить туда своих военных. Дорин Речан настаивает, что РФ должна вывести войска из Приднестровья. По словам премьера, левый берег Днестра необходимо демилитаризовать "путем вывода российских войск и демилитаризации туземцев". Затем Кишинев приступит к экономической и социальной интеграции граждан, десятилетиями находившихся в заложниках в российском анклаве.