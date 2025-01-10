'Нам не нужна их территория': Зеленский объяснил, в чем заключается успех Курской операции. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил значение Курской операции, которую наши военные продолжают проводить на территории РФ. Это были превентивные меры, которые не дали врагу оккупировать север Украины.

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Речь идет, в частности, о больших городах Сумы и Харькове, где живет много людей, сотни тысяч из которых могли бы стать жертвами россиян в случае их наступления. Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24.

"Мы знали, и не только мы – наши европейские коллеги, и американская разведка – мы все делились информацией. Все понимали, что это следующая цель Путина – оккупировать наш север", – отметил глава государства.

Враг накапливал значительное количество войск на этом направлении, поэтому Украина была вынуждена первой предпринять наступательные шаги, чтобы опередить противника.

"Это нам очень сильно помогло. Сегодня там находятся 60 тысяч военных России. Это также нам помогло и в Харьковской области – они перебросили с Харькова на Курск много войск и мы смогли их остановить на Харьковщине", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это был тактический успех Украины, но не для оккупации российской территории – нам не нужны их земли и люди, а для защиты нашей территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области произошло масштабное сражение, во время которого бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины дали решительный отпор массированному штурму российских войск. Наши защитники сожгли вражеской техники на десятки миллионов долларов.

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