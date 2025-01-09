Сожгли вражескую технику на десятки миллионов долларов: Силы обороны отразили массированный штурм россиян на Курщине. Видео

На Курщине произошло масштабное сражение: подразделения 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" совместно с соседними силами обороны Украины дали решительный отпор массированному штурму российских войск. Наши защитники сожгли вражескую технику на десятки миллионов долларов.

Видео дня

Подходящие кадры показала 47-я отдельная механизированная бригада. Видео ярко демонстрирует результаты этого боя — враг понес колоссальные потери в технике и живой силе.

Российские войска атаковали волнами, используя огромное количество бронетехники. Первые колонны состояли из танков, оборудованных тралами для разминирования проходов.

В общей сложности штурм проходил в шесть волн, и враг пытался прорвать оборону танками, боевыми машинами пехоты (БМП), бронетранспортерами (БТР), а также легкими багги. По подсчетам было привлечено до 50 единиц техники.

Однако все подразделения "Магуры" действовали слаженно и эффективно. Силами украинских военных сожжены бронетехники на десятки миллионов долларов.

Отмечается, что в боях были уничтожены танки, БМП-2, БМД, БТРы, а также ударные дроны-камикадзе "Ланцет". Уничтожены 45 российских солдат, еще 53 оккупанта получили ранения.

"Держим строй дальше!" – подчеркнули украинские защитники.

Напомним, украинские разведчики успешно уничтожили российскую пушечную позицию в Запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что в результате прицельных ударов дронами бойцы ГУР уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Также в результате огневого поражения враг понес потери личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты увеличили долю ударных БПЛА с оптоволоконным каналом управления. В свою очередь украинские военнослужащие оперативно реагируют на новые реалии и тоже начали применять FPV-дроны на оптоволокне.

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