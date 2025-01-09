Работали дроны: украинские разведчики уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожье. Видео
Украинские разведчики успешно уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожском направлении. Операцию провели бойцы спецподразделения "Крылья" из департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Используя современные дроны-камикадзе, они нанесли точный удар по вражеской артиллерии. Соответствующие кадры показала пресс-служба ГУР МО.
"Мастера спецподразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины выявили и уничтожили российскую пушечную позицию в Запорожской области", – говорится в сообщении.
Для атаки были применены два беспилотника самолетного типа Darts, оснащенные трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами. Высокая точность и мощность этих дронов позволила поразить цель с первого раза. К атаке также присоединились три FPV-дрона Babay-Heavy с кумулятивными зарядами весом 1,5 кг. Совместное действие этих летательных аппаратов обеспечило полное уничтожение пушечной позиции противника.
Ранее сообщалось, что в результате прицельных ударов дронами бойцы ГУР уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы. Также в результате огневого поражения враг понес потери личного состава.
Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты увеличили долю ударных БПЛА с оптоволоконным каналом управления. В свою очередь, украинские военнослужащие оперативно реагируют на новые реалии и тоже начали применять FPV-дроны на оптоволокне.
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