Украинские разведчики продолжают эффективно уничтожать технику российской оккупационной армии на поле боя. В результате прицельных ударов дронами бойцы ГУР уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы.

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Также в результате огневого поражения враг понес потери личного состава. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В этот раз в прицел украинских разведчиков попал российский комплекс РЭБ и логистика путинской армии.

Спецназовцы результативно атаковали транспорт и средства радиоэлектронной борьбы оккупантов, вместе с современным комплексом РЭБ "Поле-21".

Эффективное огневое поражение по вражеским целям нанесли операторы FPV-дронов ГУР МО Украины. Технику российской армии ликвидировали на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что бойцы Национальной гвардии Украины продолжают наносить урон врагу. Только за сутки 6 января они поразили более 30 единиц военной техники и вооружений.

Напомним, ранее стало известно, что воины ССО уничтожили группу военных КНДР на Курщине. Часть их были убиты в стрелковом бою, часть – с помощью дронов. Один из ликвидированных корейцев был, очевидно, офицером. Другой очень хотел вступить в правящую в КНДР партию.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты увеличили долю ударных БПЛА с оптоволоконным каналом управления. В свою очередь украинские военнослужащие оперативно реагируют на новые реалии и тоже приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне.

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