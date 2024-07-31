'Нам нечего предложить Китаю': Портников объяснил позицию Пекина по поводу войны в Украине

Китай пытается создать миф о своей нейтральной позиции по отношению к русско-украинской войне, и позиция украинского руководства способствует этому. Однако Украина вряд ли получит реальную выгоду от заигрывания с Китаем, поскольку нечего предложить взамен.

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Такое мнение высказал политический аналитик и публицист Виталий Портников в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. В то же время, украинское руководство убеждено, что Си Цзиньпин может и хочет повлиять на Путина в процессе прекращения войны.

Китай пытается создать иллюзию своей непричастности, но на самом деле помогает России как экономически, так и в сфере военно-промышленного комплекса.

"По сути, создавать миф о нейтральности КНР помогает и украинское руководство. Потому что мы с вами знаем, что когда государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что Китай на 90% обеспечивает российский ВПК, то Владимир Зеленский отреагировал: лидер КНР Си Цзиньпин обещал, что его страна не будет поставлять оружие России. И сейчас президент Украины продолжает повторять те же вещи. Да, возможно напрямую Китай и не снабжает РФ оружием, но предоставляет комплектующие для "вооруженного конструктора" и создает для Москвы экономические возможности, чтобы она производила все, что нужно для войны", – заявил Портников.

По мнению аналитика, Китай провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на более низком уровне, чем с российскими представителями. К тому же, после этого китайцы сразу встретились с министром иностранных дел России Лавровым, где звучали совсем другие, довольно показательные вещи с совершенно другой риторикой, чем на встрече с украинцами.

"С Украиной КНР говорит о необходимости прекращения войны, а с РФ о стратегическом партнерстве и общих интересах в Юго-Восточной Азии", – сообщил эксперт.

Украинские власти демонстрируют готовность обсуждать разные мирные планы. Однако китайский план мира не включает ничего из того, что предполагает украинский план. Он не предполагает восстановления территориальной целостности и никаких репараций России. Эксперт считает, что заигрывание с Китаем не принесет реальных результатов.

"Конечно, ничего не получится. Потому что нам, в принципе, нечего предложить Китаю. Мы говорим, что он должен быть заинтересован в каких-либо инвестициях в украинскую экономику после окончания войны. А почему? Если Россия оккупирует большую часть украинской территории, то она и так будет готова предоставить КНР все экономические возможности, которые китайцы хотели бы иметь на этой территории. Потому что в России вообще особого выбора инвесторов не существует, особенно на оккупированных территориях или китайцы согласятся вкладывать деньги, или никто", – рассказал эксперт.

Он отметил, что в случае если россиян удастся выбить, то это будет сделано, прежде всего, с помощью США, что не устраивает китайцев. Они рассматривают сегодняшнюю Украину как американскую зону влияния в Европе, причем именно в той части Европы, которую Китай хотел бы видеть своей зоной влияния.

"Страны, где американцы будут помогать выжить как суверенному государству, снабжать оружием, давать деньги и т.д., конечно, китайцев как предмет для инвестиций не интересуют", – добавил Портников.

Ранее внимание политических аналитиков приковало то, что переговоры министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с китайским коллегой Ваном И прошли не в Пекине, а в Гуанчжоу. При этом всего несколько месяцев назад главу МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова принимали в столице КНР.

Напомним, что Украина пригласила министра иностранных дел Китая Ван И посетить страну, чтобы он мог лично увидеть последствия российской агрессии. Это также должно способствовать проведению более глубоких двусторонних переговоров.

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