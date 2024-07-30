Чтобы своими глазами увидел последствия агрессии РФ: МИД пригласил в Украину Ван И

Украина пригласила министра иностранных дел Китая Вана И посетить страну, чтобы он мог лично увидеть последствия российской агрессии. Это также должно способствовать проведению более глубоких двусторонних переговоров.

Видео дня

Об этом во вторник на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Он подчеркнул, что это не просто формальное приглашение, а настоящее предложение.

"Да, мы пригласили, и это было не просто протокольное приглашение, которое обычно совершают во время любого визита, а "настоящее приглашение". Мы готовы приветствовать министра Ван И в Украине, чтобы он своими глазами увидел последствия российской агрессии против нашей страны и чтобы провести более глубокие двусторонние разговоры с ним по ряду региональных и двусторонних вопросов", – сказал Тихий.

Он также отметил, что диалог между Украиной и Китаем продолжится и китайская сторона проявила интерес к этому предложению.

Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал хорошие последствия визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай. Пекин не будет снабжать оружием России. Кроме того, КНР признает территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте этого года специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в рамках "дипломатического турне" посетил Украину и встретился с представителями украинских властей.

Ему и членам китайской делегации показали обломки сбитой ракеты производства Северной Кореи и рассказали о том, как Россия использует для производства оружия комплектующие из третьих стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!