Поставки оружия в РФ и уважение к территориальной целостности: Зеленский анонсировал хорошие последствия визита Кулебы в Китай

Китай не будет поставлять оружие России. Кроме того, Пекин признает территориальную целостность Украины.

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Об этом говорится в традиционном обращении президента Владимира Зеленского. Украинский лидер анонсировал положительные последствия визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в КНР.

Там глава МИД провел переговоры со своим коллегой и доложил президенту о результатах встречи. Зеленский подчеркнул, что визит украинского чиновника на таком уровне состоялся впервые за многие годы.

"И это хорошо. Есть четкий сигнал, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. А также было подтверждено и то, что мне говорил лидер Китая Си Цзиньпин. Что КНР не будет поставлять оружие России", – подытожил поездку Кулебы президент.

Он отметил, что ожидает детальный доклад министра Кулебы после его возвращения в Украину.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, прибывший накануне с официальным визитом в Китай, провел переговоры с китайским коллегой Ван И. Дипломат заявил, что агрессия России мешает не только развитию нашего государства, но и добрососедских отношений, в том числе торговле между Китаем и Европой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 июля Кулеба прибыл в Китай, чтобы обсудить с главой МИД Китая "пути к справедливому миру" и "избегание конкуренции между мирными планами". Это первый визит министра иностранных дел Украины в КНР с 2012 года.

– Спикер МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал удар российских войск по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Он цинично заявил, что обе стороны "конфликта" должны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации.

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