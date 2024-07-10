'Все стороны конфликта должны проявлять сдержанность': в Китае цинично отреагировали на обстрел россиянами 'Охматдета'

Китай прокомментировал удар российских войск по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Там цинично заявили, что обе стороны "конфликта" должны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к эскалации.

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Соответствующее заявление сделал спикер МИД КНР Линь Цзянь, передает "Укринформ". На официальном уровне Пекин не осудил действия страны-агрессора РФ.

"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и четка: все стороны должны ответственно содействовать охлаждению ситуации и создавать условия для скорейшего прекращения огня и политического урегулирования кризиса", – сказал дипломат.

На уточнение, может ли китайская сторона осудить удар и выразить соболезнования родным жертвам, он никоим образом не отреагировал.

Линь Цзянь вновь повторил тезис Пекина о важности соблюдения трех принципов для деэскалации конфликта: не допускать расширения боевых действий, избегать их эскалации и предотвращать вовлечение в конфликт других государств.

"Все соответствующие стороны должны проявлять спокойствие и воздержание, избегать действий, которые могут привести к эскалации ситуации", – отметил он.

Отметим, что премьер Венгрии Виктор Орбан тоже очень своеобразно прокомментировал российские преступные обстрелы больницы "Охматдет" в Киеве. Он не назвал виновного в нападении на медицинское учреждение, но снова призвал Украину и РФ к мирным переговорам.

Также напомним, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков цинично соврал о том, что российские террористы якобы не наносили ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Более того, он дерзко переложил ответственность за теракт на украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Киеве спасатели завершили разбор завалов уничтоженного российской ракетой одного из корпусов детской больницы "Охматдет". Работы на месте военного преступления длились более суток.

– СБУ установила, что оккупанты атаковали детскую больницу "Охматдет" ракетой Х-101. На месте трагедии уже найдены доказательства, в том числе обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля.

– Аналитики интернет-сообщества Molfar установили, что в атаке на детскую больницу "Охматдет" и другие города Украины 8 июля 2024 года участвовали пилоты МиГ и военные из воинских частей 06987 (расположена на аэродроме "Энгельс") и 33310 (расположена на аэродроме) Шайковка"). Всего идентифицировано 95 российских военных преступников.

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