Осколок 'империи зла' должен быть уничтожен окончательно и безповоротно. Интервью с Лупаковым

Россия не может похвастаться тотальным господством в небе, ведь наши защитники регулярно "приземляют" ее истребители.

Украине крайне необходимо усиление в небе, в частности, с помощью F-16, но недостаточно лишь подготовить пилотов. Очень важно позаботиться о том, чтобы враг Украины не имел возможности уничтожать F-16 на аэродромах. Эти аэродромы должны быть подземными, а заправка и дозаправка самолетов может осуществляться на территории Европы.

Что касается текущей ситуации на фронте, то, очевидно, она довольно сложная. В частности потому, что у российской оккупационной армии больше ресурса, чем у Сил обороны. Тем не менее Европа помогает снарядами и другим, не дожидаясь, когда США возобновят свою помощь. Украинские защитники настроены решительно и "стоят намертво", а новые бойцы быстро учатся боевому искусству. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал Почетный председатель Союза офицеров Украины, капитан первого ранга в отставке Евгений Лупаков.

– Могли бы вы оценить текущую ситуацию на фронте? Мы видим, что есть определенное продвижение оккупационной армии, в частности на востоке нашей страны. По вашим оценкам, как дальше будут развиваться события? Кстати, Авдеевку враг пытался захватить фактически в течение десяти лет, с 2014 года, и только сейчас достиг цели. Можем ли мы говорить, что для масштабного наступления у оккупанта нет ресурсов?

– К сожалению, у него ресурсы есть. Это у нас нет ресурсов, нет оружия, чтобы от него отбиваться. Есть проблемы с личным составом. Тем не менее я постоянно общаюсь с ребятами, которые сейчас на передке. Они говорят: очень тяжело, но мы не отступим.

– Какие положительные ожидания могут сбыться? В частности, по военной помощи от союзников. В ситуации, когда США фактически поставили помощь Украине на паузу, можем ли мы ожидать, что Европа активизируется, что она поторопится, несмотря на медлительную бюрократическую систему?

– Дело в том, что страны Балтии и другие европейские страны, учитывая ситуацию в Америке, сейчас пытаются нам помогать и снарядами, и всем остальным. Это во-первых. Во-вторых, есть проблема в Европе, и она не новая – это проблема вмешательства России во внутренние дела этих стран, используя своих тайных сексотов. Кстати, такие есть и в украинских властях, и в европейских, и в американских.

Мы видим проблемы с Польшей. Иногда возникают проблемы с Румынией, Венгрией и другими странами. Так работает пятая колонна России, самое страшное, наиболее опасное оружие.

– Итак, есть ли надежда, что мы все-таки справимся с этой ситуацией?

– Справимся. Потому что ребята там стоят намертво. Они готовы зубами грызть этих москалей. Проблемы, конечно, есть. Не хватает людей, оружия. Новые люди, которые приходят, – это те, кто еще не прошел боевую подготовку, поэтому имеют проблемы. Конечно, у человека, впервые попадающего в бой, мандраж и все остальное. Следовательно, каждый должен пройти "обкатку" в новой ситуации.

Но бок о бок с людьми, уже имеющими боевой опыт, они учатся. Если на полигоне для этого нужно около полугода, то в условиях реальной войны уже через пару недель они становятся настоящими бойцами.

– Президент Зеленский обнародовал видео тренировок украинских пилотов на истребителях F-16. Вы знаете, как долго мы ожидаем этих истребителей. Озвучиваются прогнозы, что только летом этого года мы сможем увидеть их на фронте. По вашим оценкам, можно ли сказать, что сейчас враг полностью господствует в небе? Что изменится, когда у нас будут F-16?

– Мы не даем им полностью господствовать в небе. Мы видим, что в отдельные дни уничтожают по 2-3 российских самолета. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть свои самолеты. Мы не знаем, что это за самолеты, об этом мы нигде не говорим. В-третьих, F-16 – это хорошо, но главная проблема – с аэродромами.

Нам сейчас нужны подземные аэродромы. И не просто подземные. Это должны быть неизвестные для неприятеля объекты. Вот в этом сейчас самая большая проблема с авиацией. Ибо самолет отработал, прилетел на аэродром. Как только враг узнает, где садятся наши самолеты, туда будет брошено все, что только у него есть.

Каков возможный вариант? Самолет может приземляться на нашем аэродроме на 5 минут, а затем перелетать в европейскую страну на заправку. Мы можем договориться о том, что будем заправлять самолеты в тех же странах Балтии, в Польше или Румынии.

Итак, наш самолет дозаправился в Европе, сел на 5 минут на нашем аэродроме и пошел в бой. Думаю, это был бы хороший вариант. Но нашим руководителям виднее.

– Вы могли бы прокомментировать очередной бред заместителя российского Совбеза Дмитрия Медведева, который заявил, что рано или поздно Россия будет вынуждена захватить Киев и Одессу.

– Это не бред. Это извечная мечта и цель москаля. Если москаль не воюет где-нибудь за пределами своей страны, то он воюет внутри. Помните период, когда в России взрывались дома, метро? Без войны москаль существовать не может. Это уже генетика.

– Есть ли опасность хотя бы 1%, что Киев будет захвачен оккупантами?

– Не будет захвачен. Как не захватили его в 2022 году, так и не захватят никогда. Ошибки 1918 года, когда власти УНР 4 мая на станции Коренево Курской губернии согласились на временное соглашение о перемирии с москалями (напомню, 30 апреля 1918 года последний москаль с помощью немцев был выбит за пределы границ Украины), допустить невозможно, и этого не будет.

Поверили, подписали, а уже через полгода москали снова полезли в Украину "с братским приветом Первым Украинским фронтом" – началась Вторая российско-украинская война, в результате чего Украина была ими оккупирована, но не капитулировала, на 70 лет…

Кстати, тогда же москали согласились и по украинской границе – что автоматически включало в Украину целые украинские уезды Минщины, Курщины, Белгородщины и Воронежчины. Вот о какой нашей границе с москалями, а не об обрезанной во время оккупации ими Украины, нынешней границе 1991 года, может и должна идти речь после нашей Победы!

Повторить ошибку 1918 года мы не имеем права! Осколок "империи зла", так называемая РСФСР, должен быть уничтожен окончательно и бесповоротно!