'Нам нужны реальные шаги': Зеленский обратился к Организации американских государств и указал на преступления РФ. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы конкретные шаги, которые помогут приблизить справедливый и длительный мир для украинцев. Глава государства отметил, что это также укрепит надежную стабильность для всех стран в мире.

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Для реализации этих планов формируются команды и группы, которые будут разрабатывать планы действий по Формуле мира. Об этом Зеленский заявил во время обращения к Организации американских государств.

По словам президента, в мире нет ни одного региона, для которого были бы неважны правила, которые нарушает российская агрессия. Зеленский подчеркнул, что все страны хотят безопасности от войн и депортаций, от разрушения городов и похищения детей. Лишь вместе цивилизованный мир сможет обеспечить эту безопасность.

Также глава государства отметил, что Организация американских государств, которая объединяет 35 участников, поддержала совместное коммюнике Саммита мира в Швейцарии. Сейчас международное сообщество работает над конкретными шагами на пути к справедливому миру.

"Мы формируем команды и группы, которые будут разрабатывать планы действий по Формуле мира. Нам нужны реальные шаги – все, что может приблизить справедливый и длительный мир для нас, украинцев, а значит надежную стабильность для всех в мире. Благодарю вас за поддержку наших усилий и приглашаю вас к совместной работе. Чтобы уже на втором Глобальном саммите мира мы смогли определить путь – путь, по которому справедливый мир победит жестокую войну", – заявил президент Украины.

Напомним, Украина заключила уже более десятка двусторонних сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией и Японией.

Ранее сообщалось, что Украина уже готовит следующий Саммит мира. Не исключается, что на него могут пригласить и страну-агрессора Россию, переговоры проведут и с государствами, которые отсутствовали. Среди партнеров есть поддержка в этом вопросе, но речь не идет о точной дате и месте прогнозируемой масштабной конференции.

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