США почали красиву гру в дезорієнтацію московитів і заодно перевіряють, чи дотримається Київ слова: тобто, чи не "смалитиме" ЗСУ ATACMSʼами по території федерастів.

Ракети ATACMS були включені до пакета допомоги від 21 вересня. Їх “замаскували" під графою “касетні боєприпаси". Десь у цей час я припускав, що США, очевидно, передадуть ATACMS потайки.

21 вересня президент Байден сказав президенту Зеленському, що готовий надати ракети дальнього радіуса дії для допомоги Україні в контрнаступі.

Цього разу "за" були навіть міністр оборони Ллойд Остін і голова об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. Раніше вони були проти через обмежений запас цієї зброї у США. Вважається, що у Пентагону невеличкий ресурс ATACMS з "традиційною" боєголовкою, тому нам передали стару модифікацію ракети з касетними боєприпасами: вони відкриваються в повітрі, викидаючи сотні бомб, а не одну боєголовку.

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WSJ: Пентагон передає Україні версію APAM з радіусом дії до 160 км, яка, на думку американських стратегів, може мати значний вплив на поле бою.

Український портал "Мілітарний" припускає, що ЗСУ утримують найстарішу версію ракет для системи. Їх випускали з 1990 по 1995 рік. Загалом було зібрано 1650 одиниць. Американська армія використала 411 з них під час двох іракських кампаній.

Тепер про кількість: ну їх точно буде "більше дюжини", тобто 12-ти, але про це рашисти дізнаються вже за фактом прильоту. Оперативна таємність - не єдиний фактор, чому США втаємничили постачання цього типу боєприпасу. Вашингтон прагне [вкотре] переконатися, що Києву можна довіряти, і ЗСУ не "накидатимуть" ATACMS на Брянськ з Бєлгородом. Тому якийсь час ракети надходитимуть до України дозовано.

Я не писатиму про значення ATACMS для ЗСУ, про це вже говорилося чимало. Київ де-факто хакнув останнє американське "ні" в постачанні зброї. Залишилося лише питання обсягів.