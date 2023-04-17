'Нам приказали зачищать всех': оккупант рассказал, как убивал украинских женщин и несовершеннолетних. Перехват

Российские оккупанты признаются, что получают приказы убивать мирных жителей Украины, в том числе и детей. Согласно приказам, физическому уничтожению в ходе "зачисток" на востоке нашей страны подлежат все без исключения.

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Об этом один из захватчиков рассказал в телефонном разговоре своей жене, его перехватили сотрудники Службы безопасности Украины. При этом россиянка полностью одобряет тотальные убийства украинцев.

В СБУ подчеркнули, что военные преступники, именующие себя "российской армией", готовы убивать детей и женщин в Украине. Своими "подвигами" один из оккупантов похвастался в разговоре с женой.

"Нам надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Прикинь? Уничтожение полное сразу, вообще просто: "стреляйте, нах*й". Я готов, но я, если честно, подох*ел. Нам все объяснили: четырнадцати, восемнадцати, девушка, пох*й – просто наповал. Идем в зачистку", – рассказывает своей жене российский военный, которого отправили в Украину в декабре 2022 года.

В то же время россиянка воспринимает массовые убийства мирных украинцев еще спокойнее, чем ее муж-преступник. По ее мнению, с украинцами только так и нужно поступать.

"Мы когда дома были, смотрели новости, с тобой говорили на эту тему. Кто был мирный – все уехали", – говорит эта особь женского пола.

В СБУ пообещали приложить все усилия, чтобы "поехали" домой все захватчики, и непременно – в черных пакетах.

"Делаем все, чтобы привлечь всех российских военных преступников к ответственности. Сейчас следователи СБУ расследуют более 34 тыс. производств по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)", – добавили в Службе.

Напомним, ранее правозащитная российская организация Gulagu.net опубликовала видеосвидетельства двух наемников ЧВК "Вагнер", в свое время командовавших там отдельными подразделениями. Бывшие зеки, которых основатель ЧВК Евгений Пригожин вытащил из колоний, где они отбывали наказание, признались, что по его приказу бросали в яму с "вагнеровцами", которые отказывались воевать, в том числе и с ранеными, гранаты, чтобы убить их.

Также они рассказали о казнях украинских военнопленных, а также сотнях убитых мирных жителей в Бахмуте и Соледаре Донецкой области, среди которых были десятки детей.