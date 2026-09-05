Нападение на СБУ: «Флеш» рассказал, откуда запустили дрон

Российские паблики распространяют версии о якобы инсценировке атаки на здание СБУ в Киеве с применением небольшого беспилотника. В то же время специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что системы наблюдения зафиксировали маршрут полета реактивного "Шахеда" с Донецкого направления в столицу.

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По его словам, обломки дрона также позволили установить его тип и конфигурацию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Шахед" летел со стороны Донецка

По словам Бескрестнова, все системы фиксировали маршрут полета реактивного беспилотника из Донецкого направления в Киев. Дрон двигался на высоте более 7 километров.

Таким образом, по его словам, украинская сторона располагает данными о том, откуда был запущен БПЛА.

Обломки идентифицировали как "Герань-4"

Специалист также сообщил, что обломки беспилотника уже исследованы. По его словам, они принадлежат российскому БПЛА "Герань-4", причем удалось установить большинство его элементов.

Это, как отметил Бескрестнов, позволяет определить, какой именно беспилотник и в какой конфигурации был задействован во время атаки.

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Он также сообщил, что во время атаки два реактивных БПЛА направлялись в Киев параллельно. По его данным, до столицы долетел только один из них.

Что известно об ударе по зданию СБУ

Днём 4 сентября 2026 года российские войска атаковали Киев. Во время удара вражеский реактивный беспилотник попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Шевченковском районе столицы.

Дрон был нацелен непосредственно на кабинет главы СБУ Александра Поклада. Сам руководитель спецслужбы не пострадал.

В результате попадания в здании были разрушены перекрытия и внешняя стена, после чего возник пожар. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский назвал удар откровенным террором и уже дал официальное поручение Александру Покладу подготовить адекватный, ощутимый и зеркальный ответ россиянам, который поддержат украинские военные. В СБУ также официально заверили, что здание восстановят, а враг получит болезненный ответ в виде новых спецопераций и уничтожения агентурных сетей.

Российский удар реактивным "Шахедом" по центральному зданию Службы безопасности Украины в Киеве мог быть заранее спланированной операцией с привлечением агента непосредственно вблизи цели. Беспилотником могли управлять и корректировать его маршрут онлайн через радиоретранслятор, который находился на расстоянии до 5 км от здания.

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