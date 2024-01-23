Нападет ли Россия на НАТО? В украинской разведке оценили угрозу

На то, что Российская Федерация представляет угрозу безопасности в Европе и странах НАТО указывают определенные сигналы. Соответствующие данные также имеет Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он отметил, что страны Запада уже реагируют на эти сигналы.

"ГУР располагает информацией, и, конечно, те сигналы, которые обнародуются, в том числе экспертами международных СМИ. Они констатируют тот факт, что РФ действительно является угрозой для безопасности в Европе и НАТО", - сообщил Юсов.

По словам представителя ГУР, мир реагирует на эти сигналы. А украинские партнеры по международной коалиции должным образом усиливают свои военные возможности.

В последнее время все чаще раздаются заявления о росте угрозы нападения России на страны НАТО. Члены Североатлантического союза усиленно готовятся к возможной агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA:

В НАТО предупредили, что гражданское население на Западе должно готовиться к "тотальной войне" с Россией. Об этом заявил голландский адмирал и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Он отметил, что вооруженные силы уже настроены на этот случай. Однако гражданские граждане также должны быть готовы к войне, которая может повлечь за собой значительные изменения в их повседневной жизни.

Литва и Польша запланировали провести совместные военные учения с целью усиления защиты Сувальского коридора. Учения могут состояться уже в апреле.

НАТО 22 января начала наибольшие военные учения за последние десятилетия под названием "Непреклонный защитник 2024" (Steadfast Defender 2024), которые продлятся до конца мая. Последние подобные учения НАТО прошли еще во времена "холодной войны" в 1988 году.

В России тем временем пытаются представить оборонные учения НАТО как провокацию и агрессию. В министерстве иностранных дел страны-агрессоры обвинили Альянс в продолжении "демонстрации силы" на "пороге России".

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