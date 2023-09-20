Напав на Украину, Россия напала и на международное право, – президент Швейцарии в ООН

Начав полномасштабное вторжение, Россия не только атаковала мирное население Украины, но также нарушила принципы международного права и многостороннего сотрудничества. По этой причине РФ должна нести ответственность за эти действия.

Об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе во вторник во время всеобщих дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он упомянул основные принципы, закрепленные в Уставе ООН.

"Повоенный порядок переживает наибольший кризис со времен Второй мировой войны. Российская Федерация, начав агрессивную войну против Украины, совершила нападение не только на мирную страну, но и на международное право и многосторонность", – сказал он.

Он отметил, что "эта агрессия является делом рук постоянного члена Совета Безопасности ООН, который, согласно Уставу ООН, несет "главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности".

"Сегодня мы должны упомянуть основные принципы, закрепленные в Уставе ООН, и обеспечить выполнение возложенного на нас мандата", – сказал Берсе.

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Напомним, что выступая на саммите Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует оружие не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира. Для украинского лидера это первое личное участие на полях такого собрания с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где планирует выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, которая продлится 19-21 сентября. Там состоятся дебаты, одной из тем которых будет привлечение России к ответственности за агрессию против украинского государства и военные преступления.

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