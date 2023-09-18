Из аэропорта сразу в госпиталь к украинским воинам: Зеленский прилетел в Нью-Йорк

Президент Владимир Зеленский 18 сентября прибыл с рабочим визитом в США. Первым делом, приземлившись в международном аэропорту Нью-Йорка глава государства отправился к воинам ВСУ, которые получили ранения на фронте и проходят лечение в клиниках Соединенных Штатов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Следующим этапом станет ряд важнейших встреч на высшем уровне, а также участие в саммите Генассамблее ООН.

"Территориальная целостность государства является ключевым принципом всех базовых международных документов, в частности Устава ООН. И нужно вернуть ему полную силу, разрушенную российским вторжением, и увеличить возможности ООН останавливать агрессии и предотвращать их", – указано в сообщении.

Зеленский добавил, что он намерен встретиться со своим коллегой из Белого дома Джо Байденом, а также с лидерами палат и партий Конгресса; с военным руководством.

"Встречусь с американским бизнесом, журналистами, общиной. Благодарю за лидерство США в поддержке нашей борьбы за свободу и независимость", – подытожил гарант.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, по прибытию в США Зеленский планирует выступить перед американскими сенаторами. Тема его выступления будет очевидной – призыв оказывать больше давления на агрессора в Кремле, увеличить военную поддержку Украине и благодарность за ту, что уже представлена.