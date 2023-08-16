'Наращиваем производство в разы': Зеленский рассказал о ситуации с беспилотниками в Украине. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо наращивать производство БПЛА для нужд ВСУ на фронте. Глава государства назвал рост производства боевых дронов одной из важнейших задач на сегодняшний день.

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Об этом Владимир Зеленский сказал в своем традиционном обращении к украинцам вечером 16 августа.

По его словам, в каждой боевой бригаде воины среди первых вопросов спрашивают о беспилотниках, средствах радиоэлектронной борьбы и военной противовоздушной обороне.

"Ответ на такие вопросы – это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это и работа здесь, в Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы. Но необходима систематизация того, что уже поставляется в войска и используется. Дроны – это "глаза" и защита на передовой. Разной дальности, разных целей. Дроны – это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками", – подчеркнул глава государства.

Президент провел заседание Ставки

Глава государства рассказал, что провел сегодня заседание Ставки. В частности, на нем обсуждались важные фронтовые и оборонные вопросы. Также командующие доложили ситуацию на восточных и южных направлениях.

"Главком и Министерство обороны – разговор о боеприпасах. Вице-премьер-министр Федоров и Госспецсвязь – то, что касается дронов и в целом наших технологических возможностей", – сказал президент.

"Собственно, все то, о чем говорили с ребятами накануне в Донецкой области, в Запорожье, в наших боевых бригадах, теперь является содержанием работы и Генштаба, и чиновников, и Ставки. Очевидные задачи", – отметил глава государства.

Также президент провел длительное совещание по украинской международной активности во второй половине августа.

"Новые пакеты обороны. Новые политические решения ради Украины. Поддержка для нашего государства и людей. Этот август должен быть урожайным для Украины – это задача для всей команды нашего государства, для каждого и каждого, кто работает ради успеха Украины", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил военных и спасателей

Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодня есть за что особо отметить украинских воинов.

Президент отметил:

80 отдельная бригада ДШВ – за образцовую силу под Бахмутом, которой можно только гордиться.

Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лют" – за успешность.

23 отдельная механизированная бригада, морпехов 35-й и 36-й бригад, артиллеристов 44-й бригады – за очень хорошие результаты для Украины.

"Молодцы, воины! Ни дня не убавляйте своей мощи!" – подчеркнул украинский лидер.

Отдельно президент отметил украинских спасателей.

Он поблагодарил всех работников ГСЧС, медиков и полицейских, всех военных, которые помогают спасать украинцев, местных властей и волонтеров, которые работают ради людей и Украины.

"Каждое проявление помощи сейчас – это проявление нашей общей силы, это не только наша вера, а наша мощная уверенность, что Украина выстоит, пройдет все это и одержит победу", – считает президент.

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