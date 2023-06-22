Наравне с мужчинами: Наев рассказал, сколько женщин встало на защиту Украины с начала полномасштабного вторжения РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупационных войск РФ на защиту Родины встало много женщин. В ряды ВСУ по собственному желанию было призвано более 11 тысяч представительниц прекрасного пола.

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Они наравне с мужчинами стояли в очередях в территориальные центры комплектования, чтобы приобщиться к защите государства. О женщинах в разных родах войск рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

"Они выбирали самые опасные специальности, пополняя ряды гранатометчиков, пулеметчиков, стрелков и снайперов, иногда имея самые неожиданные желания стать наводчиками танков, быть в составе обслуги пушек и минометов", – отметил он.

По словам генерал-лейтенанта, в мирной жизни эти женщины были учителями, преподавателями и учеными, инженерами, экономистами, юристами, медработниками, домохозяйками и даже молодыми мамами, находившимися в декретных отпусках. Но всех их объединяло то, что они настоящие украинские женщины, которые не смогли усидеть дома, когда их Родина кричала на весь мир о помощи.

"И они покидали свои дома и семьи, комфорт и тепло, возвращались из-за границы, отказываясь от размеренной жизни. Они не советовались ни с кем и не слушали никого. Хотя все осознавали, какая опасность ждет их", – подчеркнул Наев.

Он добавил, что ныне в Сухопутных войсках ВСУ проходят службу более 16 тыс. военнослужащих-женщин, в Воздушных силах – более 7 тыс., в Военно-морских – около 2 тыс., в Десантно-штурмовых войсках – около 1 тыс., в Силах территориальной обороны – более 3 тыс. военных украинок. Остальные – в других составляющих Сил обороны.

"Все мы заметили и почувствовали, как за полтора года полномасштабного вторжения возмужали и преобразились наши женщины, превзойдя, по моему мнению, легендарных амазонок", – заявил Наев.

Напомним, что в Украине нет обязательной мобилизации женщин, в ряды Сил обороны украинок или иностранок берут только с их согласия. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что мобилизация женщин в Украине до 2026 года будет только добровольной.

В начале января этого года Кабинет министров Украины опубликовал правила военного учета для женщин-медиков. Они входят в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, принятый 30 декабря 2022-го. Украинкам медицинских специальностей давали семь дней для того, чтобы прибыть в военкомат после получения временного удостоверения военнообязанного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали, как тренируют новобранцев на полигоне. На эксклюзивные фото попали женщины, которые учатся военному делу наравне с мужчинами.

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