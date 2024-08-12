Нардеп Роман Костенко в разгар войны уехал из Украины и обратился к Стефанчуку: куда отправился. Видео

Народный депутат Роман Костенко в разгар войны уехал из Украины. О чем он официально заявил в видеообращении к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку.

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Впрочем, измену искать в этом пока рано. В настоящее время парламентарий действительно находится за границей, в Курской области. Нардеп не объяснил, что он делает.

"Пока нет заседаний Рады, некоторые народные депутаты уехали за границу….и даже без официальной командировки по горячему туру. Но есть один нюанс", – так прокомментировал видео коллеги нардеп Ярослав Железняк.

Справка

Роман Васильевич Костенко родился 21 октября 1983 года. В настоящее время он является секретарем парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Народный депутат Украины 9-го созыва. Ветеран АТО, "киборг". В октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа Путин признал вторжение в Курскую область и заявил, что армия РФ пытается "выбить противника". Он также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы.

В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ перед этим ввели "режим контртеррористической операции", из приграничных районов Курщины эвакуировали более 76 тыс. человек.

Омбудсмен Москалькова пожаловалась в ООН на якобы "нарушение прав человека" в Курской области и потребовала "осудить действия Украины".

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