Нарушает Конвенцию ООН: Украина требует от трибунала в Гааге обязать Россию снести Керченский мост

Украина выступила на слушаниях в Арбитражном трибунале по делу о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе (Украина против РФ). Государство призвало обязать страну-агрессор демонтировать Керченский мост.

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Как отметила в заключительном выступлении заместитель Агента Украины Оксана Золотарева, это единственный способ восстановить проход для судов всех стран. Ее слова процитировали на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Она отметила, что Россия утверждает, что поводом для строительства Керченского моста была так называемая блокада, но настоящей является блокада россиянами украинских портов в 2022 году, повлекшая глобальный продовольственный кризис.

"Трибунал должен обязать Россию демонтировать и убрать так называемый Керченский мост. Демонтаж моста является единственным способом восстановить проход для судов всех стран, использовавших пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем. Россия незаконно построила этот мост, и теперь она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", – заявила Золотарева.

Представитель Украины подчеркнула, что Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия.

Также украинская сторона подчеркивает, что недостаточно сказать РФ, что она нарушает международное право. При этом необходимо заставить РФ предоставить гарантии, что она не повторит своих нарушений в будущем.

Слушания по делу будут продолжаться в Гааге до 5 октября 2024 года и конфиденциальны для общественности, за исключением вступительного и заключительного выступлений агентов сторон по судебному делу.

Как сообщал OBOZ.UA, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Правовые и правозащитные аспекты агрессии Российской Федерации против Украины". В ней говорится о создании спецтрибунала по России.

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