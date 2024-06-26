ПАСЕ приняла резолюцию о создании спецтрибунала для России: о чем в ней идет речь

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в среду, 26 июня, приняла резолюцию "Правовые и правозащитные аспекты агрессии Российской Федерации против Украины". В ней говорится о создании спецтрибунала по России.

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Об этом сообщил председатель комитета ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных лиц, народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он также обнародовал результаты голосования.

Резолюция была принята подавляющим большинством голосов – за нее проголосовало 88 парламентариев из 92, и только четверо воздержались.

Как пояснил Гончаренко, в резолюции предлагают создать спецтрибунал по России на базе соглашения Совета Европы с Украиной.

В документе говорится о необходимости использования всех инструментов для привлечения российских военных преступников к ответственности за преступления, совершенные на территории Украины.

Также в резолюции ПАСЕ призывает признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Напомним, ранее в Совете Европы заявили, что организация готова сыграть свою роль в привлечении государства-агрессора России к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину. В частности, уже функционирует Реестр ущерба, который должен фиксировать потери и ущерб, причиненный Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA:

44 страны поддержали создание специального трибунала для России за преступления, совершенные во время войны против Украины. Эта инициатива была поддержана на конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс заявил, что организация специального трибунала для российского диктатора Путина и других высокопоставленных представителей кремлевского режима находится на последнем этапе. К концу года это может оказаться реальностью.

В Гааге заработал международный Реестр убытков от российской агрессии. Продолжается работа над созданием правового инструмента, на основе которого будет создана Компенсационная комиссия, присуждающая выплаты.

Германия продолжает собирать информацию о военных преступлениях России в Украине. На данный момент собрано более 500 свидетельств, опрошено более 160 свидетелей.

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