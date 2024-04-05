Продолжаются дискуссии по формату: Еврокомиссар по юстиции сказал, когда заработает спецтрибунал для Путина

Организация специального трибунала для российского диктатора Путина и других высокопоставленных представителей кремлевского режима находится на последнем этапе. До конца года это может стать реальностью, нужна только "политическая воля".

Об этом в комментарии DW заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс на полях конференции "Восстановление справедливости для Украины" в Гааге. Он отметил, что дискуссии по трибуналу продолжаются.

По словам еврокомиссара, рассматриваются две опции: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенный вариант – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы.

Кроме того, Рейндерс также указал, что теперь в ЕС существует новая система передачи судопроизводства.

"Если в Украине открыли уголовное производство по преступлению агрессии, то его можно передать специальному трибуналу", – пояснил чиновник.

По его мнению, создание трибунала возможно еще в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам конференции "Восстановление справедливости для Украины", которая 2 апреля состоялась в Гааге (Нидерланды), представители 44 государств поддержали идею создания спецтрибунала для России за преступления, совершенные против Украины во время войны. Политики приняли соответствующую декларацию.

Преступления России в Украине действительно можно расследовать через спецтрибунал. Создать его можно двумя путями : многосторонним соглашением или двусторонним соглашением между Советом Европы и Киевом.

Ранее сообщалось, что Германия продолжает собирать информацию о военных преступлениях России в Украине. На данный момент собрано более 500 свидетельств, опрошено более 160 свидетелей.