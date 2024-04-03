44 страны поддержали создание трибунала для России: что это даст Украине и удастся ли наказать Путина

Представители 44 стран выразили поддержку идее создания специального трибунала для России за преступления, совершенные во время войны против Украины. Эта инициатива была поддержана на конференции "Восстановление справедливости для Украины".

Об этом сообщила пресс-служба правительства Нидерландов. В общей сложности в конференции приняли участие представители 57 стран.

Страны-подписанты выразили свою готовность и приверженность созданию специального трибунала для проведения расследований и судебного преследования преступлений, связанных с агрессией России против Украины. Среди участников этой инициативы были страны Европы, США, Великобритания, Австралия и Япония.

"Мы подтверждаем решительное осуждение актов агрессии со стороны РФ против Украины; эти акты, включая попытку незаконной аннексии регионов Украины, являются вопиющими нарушениями Устава ООН и нарушением международного права, что влечет за собой государственную ответственность РФ, угрожают международному миру и безопасности, ставят под сомнение уважение к международному порядку, основанному на правилах, и подрывают демократические ценности", – говорится в декларации.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение 44 стран поддержать создание специального трибунала для России. Он напомнил, что еще два года назад все категорически отвергали эту идею, но сейчас страны-партнеры поняли, что альтернативы созданию полноценного трибунала нет.

"Я благодарен всем государствам, которые признают важность достижения результатов в этом вопросе. Я уверен, что, работая вместе, мы сможем найти все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь. Нам нужно сделать еще один толчок, чтобы это сделать", – написал он на странице в соцсети Х (ранее известной как Twitter).

Что даст создание трибунала и удастся ли наказать Путина?

С момента начала полномасштабного российского вторжения Украина настаивает на создании специального трибунала для расследования преступления агрессии против нее, чтобы привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России.

Предлагаемый по требованию Украины и ее союзников специальный трибунал, который получит полномочия расследовать преступление против мира, совершенное Россией, позволит в судебном порядке преследовать российского диктатора Владимира Путина и других чиновников РФ, чтобы те не ушли от ответственности за совершенное.

Кроме того, такая ответственность может угрожать не только российскому диктатору Путину, но и самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, верному союзнику российских террористов в войне против Украины.

При этом существование рабочего спецтрибунала уже создаст серьезные трудности для России и Беларуси. Поскольку международный ордер на арест может сделать невозможным для Путина и Лукашенко покидать пределы своих стран, а обвинительный акт может окончательно дискредитировать их в глазах мировой общественности.

Согласно плану, спецтрибунал будет заниматься только одним преступлением – преступлением агрессии, совершенным Россией против мира. Обычно высшие должностные лица государств имеют разные виды иммунитетов – дипломатические, функциональные, личные и другие. Однако спецтрибунал будет игнорировать эти иммунитеты.

К тому же Украина будет настаивать на том, чтобы преступление агрессии России против нее рассматривалось за период с февраля 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала конфликт на Донбассе, а не с 24 февраля 2022 года. Таким образом, руководству России придется отвечать за все девять лет агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, преступления России в Украине действительно можно расследовать через спецтрибунал. Создать его можно двумя путями: многосторонним соглашением или двусторонним соглашением между Советом Европы и Киевом.

Ранее сообщалось, что Германия продолжает собирать информацию о военных преступлениях России в Украине. В настоящее время собрано более 500 показаний, опрошено более 160 свидетелей.