Нарушителей задержали на польском берегу: в Украине разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу. Видео

В Волынской области разоблачили противоправную деятельность по незаконной переправке мужчин через государственную границу. Организаторы за $3000-9000 одевали граждан военнообязанного возраста в гидрокостюмы и на лодках отправляли в "плавание" в Польшу.

Правонарушителей задержали оперативники Волынского пограничного отряда во взаимодействии с польскими коллегами. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что заграничное "путешествие" для шести граждан Украины организовали трое жителей Владимирского района Волыни. Нарушителей недавно задержали на польском берегу реки Западный Буг и передали украинской стороне.

Установлено, что за незаконное пересечение переправщики брали с мужчин от $3000 до $9000.

У фигурантов дела военнослужащие главного оперативно-розыскного отдела пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ и следователями полиции ГУНП в Волынской области, при процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры, в рамках уголовного производства по 332 УК Украины, провели санкционированные обыски.

Во время них правоохранители изъяли: резиновую лодку, гидрокостюмы, средства связи, деньги, транспортное средство, которым мужчин доставляли к границе, а также другие предметы, указывающие на противоправную деятельность волынян.

На днях всем трем фигурантам объявили подозрения и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал OBOZ.UA, ежедневно украинские пограничники задерживают на пунктах пропуска до 10 уклонистов. Чтобы попасть за границу, мужчины предъявляют поддельные документы, а иногда пытаются дать взятку сотрудникам ГПСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!