В ГПСУ рассказали, сколько уклонистов каждый день пытаются незаконно пересечь границу

С начала полномасштабного вторжения РФ военнообязанным гражданам Украины был ограничен выезд из страны. Однако несмотря на это многие пытаются незаконными путями покинуть пределы государства.

Ежедневно украинские пограничники задерживают на пунктах пропуска до 10 уклонистов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, сотрудники ГПСУ продолжают регулярно фиксировать попытки незаконного пересечения границы через пункты пропуска. Для этого мужчины пытаются предоставить пограничникам поддельные документы. Кроме того, уклонисты иногда пытаются дать взятку сотрудникам ГПСУ.

"Такие случаи ежедневно фиксируются на границе. Это может быть около 10 человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов Госпогранслужбы", – сказал Демченко.

В то же время некоторые уклонисты продолжают пытаться покинуть Украины пешком вне пунктов пропуска. Однако именно из-за таких случаев ГПСУ усиливает патрулирование границы совместно с правоохранительными органами.

Демченко подчеркнул, что больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируют на границе с Молдовой и Румынией.

Напомним, в Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут вручать гражданам не только повестки, но и требования. Этот документ фактически является "предупреждением", после которого ТЦК может обратиться в суд для ограничения уклониста в праве управления транспортным средством.

Ранее сообщалось, что в Украине власти будут стимулировать мужчин идти на фронт, путем введения новых наказаний за уклонение от мобилизации. Кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

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