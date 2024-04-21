Не путать с повесткой: теперь ТЦК будет вручать еще один документ

В Украине Территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут вручать гражданам не только повестки, но и требования. Этот документ фактически является "предупреждением", после которого ТЦК может обратиться в суд для ограничения уклониста в праве управления транспортным средством.

Новшество предусмотрено новым законом о мобилизации. Как передает "Судебно-юридическая газета", требование ТЦК может коснуться граждан, если установлено невыполнение ими обязанностей, предусмотренных:

– ч. 1 ст. 22 в новой редакции (неявка по вызову ТЦК, непрохождение медицинского осмотра);

– ч. 3 ст. 22 (неуточнение в ТЦК своих военно-учетных данных в течение 60 дней);

– совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации).

Руководитель ТЦК и СП, если факт нарушения установлен, сначала должен обратиться в полицию относительно осуществления административного задержания и доставки такого гражданина в ТЦК.

Далее, в случае получения письменного ответа от полиции о невозможности осуществить адмзадержание и доставку, руководитель военкомата в течение пяти дней направляет гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении требование об исполнении обязанностей. Документ, который называется "требование", не следует путать с повесткой.

Днем вручения требования ТЦК будет считаться:

– день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

– день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, уведомленного этим лицом ТЦК;

– день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождение, местожительства или пребывания лица, зарегистрированном в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другого адреса.

Если военнообязанный будет игнорировать требование и добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения не исполнит обязанности, у военкомата будет возможность передавать дело в суд, чтобы ограничить уклониста в праве управления авто.

Следующая процедура уже полностью зависит от суда. Добавим: кроме вышеуказанного ограничения, к человеку или предприятию, где он работает, могут применить достаточно серьезные штрафы за нарушение правил военного учета. И в таком случае сложная судебная процедура не требуется.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Закон о мобилизации №10449, подписанный президентом, вступит в силу 18 мая 2024 года.

– Министр юстиции Денис Малюска недавно заявил, что Кабмин разрабатывает новые ограничения для уклонистов.

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