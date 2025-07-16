Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский провел первый телефонный разговор с новым командующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом ВВС США Алексом Гринкевичем. Он получил твердые гарантии относительно нового пакета вооружений для Украины и дальнейшей поддержки нашего государства со стороны США и НАТО.

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Об этом Александр Сирский сообщил в Telegram. По его словам, разговор с Гринкевичем "состоялся в духе настоящего партнерства".

Он сообщил, что после недавнего заявления президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте о новом пакете вооружений для Украины, в ближайшие месяцы ожидается интенсивный этап сотрудничества.

"Получил твердые обязательства по поддержке как со стороны Америки, так и со стороны Альянса. После недавнего заявления президента США Трампа и генерального секретаря НАТО Рютте о новом пакете вооружений для Украины нас ожидает интенсивный этап сотрудничества в ближайшие месяцы", – добавил он.

Главнокомандующий отдельно поблагодарил за "надежность и верность в поддержке Сил обороны Украины".

Напомним, что генерал Алексус Гринкевич официально занял должность верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе 4 июля. На этой должности он сменил Кристофера Каволи, который занимал ее с 2022 года. Командование Объединенных сил НАТО в Европе занимается планированием и выполнением всех операций Альянса на континенте.

Во время слушаний в Сенате в июне Гринкевич заявил, что Украина может победить в войне против России и отметил силу духа украинского народа в условиях полномасштабной агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп принял решение сохранить за Соединенными Штатами ключевую роль в командовании силами НАТО. Он лично проинформировал о своем решении генсека Альянса Марка Рютте.

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