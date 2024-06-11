'Наш месседж будет таким': Шольц объяснил, почему Россия не будет участвовать в саммите мира в Швейцарии

Россия не будет участвовать в мирном саммите в Швейцарии, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает агрессивную войну против нашего государства. Только Украина будет решать, когда придет время для приглашения РФ.

Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Берлине. По его словам, на первом мирном саммите для Украины в Швейцарии будут обсуждаться принципы справедливого и продолжительного мира.

"Мы встретимся с государствами со всего мира на первом саммите мира для Украины в Швейцарии. Там состоится диалог о принципах справедливого и крепкого мира", – сказал Шольц.

Шольц подчеркнул, что это еще не переговоры о завершении войны, поскольку для этого "Путин должен четко заявить о готовности завершить брутальную военную кампанию и отвести войска".

Однако, по его мнению, возможно, будет намечен путь, который в будущем позволит России принять участие в переговорах.

"Однако, возможно, удастся показать путь, которым можно положить начало процессу, в котором и РФ когда-нибудь будет сидеть за столом. Когда придет время для этого, решит только Украина. Но пока Путин будет безжалостно придерживаться целей в этой войне, наш месседж будет таким - мы не ослабим нашу поддержку для Украины, мы и дальше стоим непоколебимо на стороне украинцев", – добавил канцлер Германии.

Президент Владимир Зеленский призвал не дать России помешать этому. По его словам, на саммите мира в Швейцарии, который запланирован на 15-16 июня, важно показать, что весь мир поддерживает окончание войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая Китай официально заявил, что не будет участвовать в Глобальном саммите мира. Мол, его проведение не отвечает требованиям Пекина о том, что в конференции должен участвовать представитель страны-агрессора России.

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