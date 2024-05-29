"Наш ответ будет обязательно": Зеленский заявил о подготовке к дальнейшей активности врага. Видео

Украина делает все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию на фронте и готовится к дальнейшей активности врага. Есть ясное понимание, какие задачи и с какой целью диктатор Владимир Путин ставит своей армии.

Об этом президент Владимир Зеленский говорил в вечернем обращении к украинцам. Он заверил, что враг получит ответ.

"Внимание всем направлениям, и особенно Покровскому и Кураховскому на Донетчине, а также Купянскому и другим направлениям на Харьковщине. Благодарен каждому подразделению, которое делает все необходимое для того, чтобы стабилизировать фронтовую ситуацию", – рассказал глава государства.

Президент отметил, что Украина готовит также и дипломатический ответ России на ее попытки ослабить Саммит мира, который уже через две недели начнется.

"Сорвать Саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией", – рассказал Зеленский.

Он считает, что это – одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени.

"К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас – около ста государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям", – подчеркнул украинский лидер.

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