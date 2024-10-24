'Наша часть работы на фронте и в тылу': Зеленский озвучил подробности внутреннего плана усиления. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 24 октября дал поручение правительству и военным по усилению страны "в архитектуре безопасности". Речь идет о плане усиления – документе, аналогичном плану победы, который рассчитан на вызовы этого и следующего года.

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Об этом глава государства рассказал в традиционном обращении к нации по итогам дня. Президент уточнил, что в настоящее время такой документ создается, соответственно, он нуждается в наполнении.

Как пояснил Зеленский, поручение было дано во время заседания Ставки верховного главнокомандующего членам Ставки и другим должностным лицам.

"Украине нужно наполнить внутренний план усиления. Такой план, который вместе с планом победы обеспечит для Украины правильные ответы на все вызовы этого и следующего года. Позиции на фронте и в тылу. То, что требует усиления. Вопрос справедливости в Украине, стоящий чрезвычайно остро. Наша экономика, наши рабочие места, наше развитие критически необходимых Украине отраслей. Защита от русской дезинформации. Социальная защита людей", – кратко очертил президент наполнение документа.

По его словам, "внутренний план усиления также будет гарантировать Украине единство".

Как сообщал OBOZ.UA, сегодня в Латвии начала работу Крымская платформа. Президент Украины обращался к участникам саммита и призвал поддержать план победы.

"Знаю, что пункты плана достаточно глубоко и детально обсуждались. И важно, чтобы мы работали с нашими партнерами не только на самом высоком политическом уровне для выполнения плана, но и на всех политических и общественных уровнях", – отметил президент.

Глава государства отметил, что сегодня на Крымской платформе также обсуждались пункты украинской формулы мира.

"В частности, пункты о территориальной целостности и выполнении Устава ООН. Сегодня, в День Объединенных Наций, это важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и целях создания этой организации. Хотя даже некоторые ее функционеры предпочитают искусы в Казани, а не содержания Устава ООН, все же наш мир построен таким образом, что права наций и нормы международного права имеют и будут иметь значение", – сказал Зеленский.

Также президент сегодня принял участие в работе Конгресса местных и региональных властей, где призвал чиновников на местах "работать с планом победы на уровне громад".

"Связи между регионами, между громадами, между городами принципиально важны для того, чтобы общественность других стран чувствовала, что именно может Украина и как мы можем приблизить мир. Все вместе", – подчеркнул президент.

Вышеупомянутый план усиления, рассчитанный на "внутреннюю Украину", будет направлен прежде всего на решение проблем внутри страны: в экономике, социальной политике и ВПК. Зачем нужен еще один план и почему президент об этом заговорил именно сейчас, рассказал политтехнолог Тарас Загородний в новом выпуске OBOZ.TALK.