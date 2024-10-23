'Тотальная война предполагает тотальную организацию тыла': эксперт объяснил, для чего нужен еще один, 'внутренний', план победы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрабатывает еще один план победы, рассчитанный на "внутреннюю Украину". Он будет направлен прежде всего на решение проблем внутри страны: в экономике, социальной политике, ВПК.

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Для чего нужен еще один план и почему президент об этом заговорил, рассказал политтехнолог Тарас Загородний в новом выпуске OBOZ.TALK.

"Это логично, потому что план победы, который был озвучен в Верховной Раде, был рассчитан на внешнюю аудиторию. Этот план победы, если кратко перевести его с дипломатического языка для наших внешних партнеров, звучит так: когда Вы наконец-то начнете отвечать за свои слова." .А по отношению к внутреннему плану, это логично, что должна быть конкретная работа, направленная на то, как перестраивать общество, как должен быть организован тыл", – подчеркнул политтехнолог.

Загородний отметил, что вопрос организации работы ВПК сейчас стоит достаточно остро. Он назвал главные трудности.

Так, пока не обеспечена секретность предприятий ВПК, что не позволяет крупным корпорациям заходить в Украину. Не обеспечена секретность поставок запчастей, а также отсутствует военное страхование рисков. Предприятиям ВПК не разрешают экспортировать продукцию.

"То есть вместо того, чтобы повышать налоги, дайте возможность экспортировать оружие. Предприятия будут поддерживать производственные циклы, будут обеспечивать украинскую армию и зарубежья тоже могут обеспечить. Миллиард долларов только в первый год смогут пронести валюты и заплатить налогов на 200 млрд гривен внутри страны. Поэтому мы надеемся, что будет все это сказано и будет реализовано на практике как план. Потому что тотальная война предусматривает тотальную организацию тыла в первую очередь", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает новый внутренний план действий, направленный на усиление страны во время войны с Россией. В частности, Зеленский поручил украинским органам власти создать этот план, охватывающий ключевые направления, такие как оборона, военно-промышленный комплекс, экономика и социальная политика.