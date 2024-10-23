Зеленский готовит внутренний план действий, который помог бы Украине выстоять в условиях войны – ВВС

Президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает новый внутренний план действий, направленный на усиление страны во время войны с Россией. В частности, Зеленский поручил украинским органам власти создать этот план, охватывающий ключевые направления, такие как оборона, военно-промышленный комплекс, экономика и социальная политика.

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Цель документа – обеспечить единство и стабильность внутри страны, вне зависимости от внешних факторов. Об этом пишет BBC Украина.

Этот внутренний план не является альтернативой Плану победы Зеленского, представленному западным партнерам и призванному мобилизовать международную поддержку Украины в войне против России. Новый документ фокусируется на шагах, которые должна предпринять сама Украина. В частности, он будет включать ряд мер, направленных на развитие оборонных возможностей, экономического потенциала и социальной стабильности.

Источники в команде президента отмечают, что его разработка уже началась и план будет представлен украинскому обществу до конца года.

"Цель – сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны", – пояснил собеседник.

16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде. План состоит из пяти пунктов – геополитического, двух военных, экономического и безопасности, а также трех тайных приложений.

17 октября Зеленский выступил на заседании Европейского совета в Брюсселе и озвучил пункты Плана победы. По его словам, План победы может положить конец войне "не позже, чем в следующем году".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами ответил на ключевые вопросы, беспокоящие украинское общество во время полномасштабной войны. Глава государства рассказал о реакции лидеров стран на План победы и высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.

Также президент Украины Владимир Зеленский высказался, что горячая стадия войны с Россией будет завершена путем дипломатии. При этом важную роль будут играть и оборонные действия нашего государства.