Вступление в НАТО, переговоры с Россией и участие солдат КНДР в войне: ключевые заявления Зеленского на встрече с журналистами

Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами ответил на ключевые вопросы, которые беспокоят украинское общество во время полномасштабной войны. Глава государства рассказал о реакции лидеров стран на План победы и высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.

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Также президент прокомментировал информацию об участии северокорейских войск в войне. Что Зеленский говорил о вероятности переговоров с агрессором, читайте в материале OBOZ.UA.

Реакция Запада на План победы и перспективы вступления в НАТО

По словам Зеленского, международные партнеры продолжают оказывать Украине помощь в борьбе с Россией. В контексте Плана победы ведется работа по поддержке отдельных пунктов или усиления украинских военных в целом. Президент отметил, что во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении пакета военной помощи на сумму 400 млн долларов.

Зеленский подчеркнул, что договорился с американским президентом Джо Байденом о регулярном предоставлении военной помощи. Поэтому в ближайшие дни Украина ожидает очередную помощь на сумму 800 млн долларов, которые используют на разработку дальнобойного оружия.

Также глава государства отметил, что Украина продолжает обсуждать с партнерами вопросы вступления в НАТО. Президент заверил, что среди большинства стран Альянса есть консенсус и лишь несколько стран проявляют сдержанную позицию.

"Мы видим сегодня уверенность во Франции, поддержку Франции. Мы понимаем, что нас будут поддерживать британцы и полагаем, что будут поддерживать итальянцы. Относительно реакции Германии, по нашему мнению, в целом сегодня ситуация в большинстве зависит от Соединенных Штатов. Считаем, что у них идет консолидация их мнений относительно НАТО и это оказывает влияние еще на, например, Венгрию и Словакию", – прокомментировал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что Украина надеется на более положительную реакцию США после выборов. При чем Зеленский пояснил, что речь идет не о смене президента, а о том, что сейчас основной фокус Америки прикован к предвыборной гонке.

Территориальные уступки в обмен на НАТО

На встрече с журналистами президент сообщил, что Украина не обсуждает вопрос территориальных компромиссов в обмен на евроатлантический курс страны. Однако Зеленский уверен, что такие вбросы в СМИ не случайны, поэтому не стоит исключать, что подобные мнения у некоторых партнеров могут быть.

Президент заверил, что напрямую сторонники территориальных компромиссов не дискутируют с ним, но через медиа проверяют реакцию.

"На всех переговорах сейчас мы затрагиваем вопросы наших гарантий безопасности. Лучше всего это НАТО. Во время войны – приглашение абсолютно открытое, с сильной позицией в любом формате дипломатии. Это приглашение, я считаю, не зависит от мнения России. Когда в этом будут уверены и еще некоторые партнеры – что они сильнее России, тогда у нас все будет в этом смысле положительно", – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО дается стране в международно признанных границах, поэтому получение приглашения во время войны является делом принципа.

"Я считаю, что это мощная часть пакета, который мы предлагаем. Это не просто приглашение, а приглашение, пока война еще не кончилась. А уж какое вступление, как оно будет происходить, сколько это следующий шаг, дипломатия. Могут быть разные форматы", – отметил президент.

Скепсис Германии о членстве Украины в НАТО

Зеленский рассказал, что имеет хорошие отношения с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Глава государства отметил, что Германия оказывает мощную поддержку Украине, но в то же время не скрывает скепсис относительно вступления Украины в НАТО.

Я считаю, что их оценка более мягкая, чем она была раньше. Это факт. Но по поводу приглашения сейчас, о котором я вам говорю, они боятся тематики НАТО-Германия, касающейся реакции РФ. Именно поэтому. Поэтому я считаю, что, по их мнению, будет иметь влияние больший союз. Больший союз по поддержке нас – это уверенное Да от Соединенных Штатов. Вот что я имею в виду", – рассказал Зеленский.

Переговоры России и Украины

Президент Украины заявил, что вероятность прямых переговоров России и Украинызависит от президентских выборов в США. Зеленский допустил, что россияне будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов по этому вопросу. В свою очередь в Белом доме не будут ждать до января несмотря на то, что ничего не смогут сделать согласно их полномочиям.

Также Зеленский подчеркнул, что готовность РФ к переговорам зависит от вопросов энергетики и свободного судоходства. Президент заявил, что, если Украине удастся получить результат по этим двум пунктам, это будет сигнал, готова ли Россия заканчивать войну. В то же время немаловажным фактором в контексте переговоров является работа с некоторыми странами Глобального Юга.

"Есть встречи. Разные страны, разные контакты. Сибига сегодня уехал в Турцию. Завтра Рустем Умеров и Андрей Ермак уедут в другую страну Глобального Юга. Курская операция на всех оказала большое влияние. Особенно на игроков Глобального Юга. Для них это, конечно, столь серьезный шок и сигналы, которые говорят о состоянии армии России – что в течение нескольких месяцев их армия не может вытеснить украинских военных с территории России", – заявил президент.

Также президент рассказал, что любые переговоры – это другая стадия войны, которая подразумевает завершение горячей фазы. В то же время это не означает, что украинская армия не будет осуществлять оборонные или наступательные действия.

"Вот вам живой пример. Мы решили на первом Саммите, что может быть решение по энергобезопасности. Да? Другими словами: мы не атакуем их энергетику, они не атакуют нашу энергетику. Ведет ли это к завершению горячей стадии? Считаю, да. Потому что это часть войны, которая очень опасна для нас. Если мы договариваемся вместе с партнерами или в посредничестве с партнерами как вывод из Саммита, что по энергетике стороны не бьют, то это уменьшение градуса. Но это не значит, что они не будут применять, например, дроны по каким-то нашим военным целям, а мы не будем атаковать их военные цели", – объяснил глава государства.

Реакция Байдена, Трампа и Харрис на План победы и план "Б"

После презентации Плана победы Байден заявил, что США хотят проанализировать и детальнее изучить все пункты. При этом Зеленский отметил, что все крупные партнеры, особенно в период выборов, будут бояться реакции России. По словам президента, партнеры всегда могут предложить альтернативный вариант, но с тем же результатом.

Также украинский президент заявил, что провел максимально положительные встречи с кандидатами в президенты США Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Однако Зеленский отметил, что не хотел бы сравнивать две этих встречи.

"У меня была хорошая встреча с Трампом. Максимально положительная. И я рад этому. У меня была уже не первая и очень хорошая встреча с Харрис. И я не хочу сравнивать эти встречи", – сказал президент.

В ходе встречи с журналистами Зеленский добавил, что в Плане победы есть сроки, поэтому реализация того или иного пункта была бы правильной для Украины в определенный промежуток времени. В то же время президент подчеркнул, что план "Б" всегда есть, только если речь не идет о том, чтобы позволить России оккупировать Украину.

"Что касается плана "Б". Кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, что их нет для кого-либо. Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, – это единственное усиление. Когда вы находите эту альтернативу в закупках других стран, то вам нужно искать альтернативные источники финансирования. Мы находим их в замороженных российских активах. Мы смогли договориться и нашли этот выход", – заявил президент.

Участие КНДР в войне против Украины

Зеленский предупредил, что привлечение северокорейский войск к войне влечет серьезные риски для Украины, поэтому наша страна требует жесткой реакции международного сообщества. В частности, прямой сигнал проявила Южная Корея, открыто заявив, что КНДР помогает россиянам снарядами, оружием и военными. Президент уверен, что КНДР поддерживает политику РФ исключительно из-за денег.

"Они будут отправлять своих людей на фронт. Честно говоря, мы фиксировали офицеров, технический персонал, мне кажется, на временно оккупированных территориях. Я думаю, они направили офицеров, чтобы их офицеры поняли, что происходит сначала, а затем отправлять контингент. Потому что, как им управлять, как им командовать? Я о языке. Думаю, это серьезные сложности", – прокомментировал Зеленский.

Кадровые вопросы и ситуация на фронте

Отвечая на вопрос касательно слухов об увольнении Рустема Умеров и Кирилла Буданова, глава государства заявил, что такие вопросы не рассматриваются. В частности, президент опроверг слухи о том, что собирается назначить Буданова новым министром обороны.

Что касается ситуации на фронте, Зеленский заявил, что украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию на Харьковском направлении. Однако российские оккупанты на Купянском иногда осуществляют определенные маневры.

Президент подчеркнул, что на Курском направлении украинские бойцы выполняют свои задачи и будут их выполнять столько, сколько потребуется. А что касается обстановки на востоке Украины, Зеленский коротко ответил, что враг "давит".

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар путинской армии по Сумской области. Глава государства заявил, что российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден ранее не исключал, что Украина может получить разрешение на нанесение ударов вглубь территории России американским оружием. Однако раньше в Вашингтоне желали "учитывать все факторы".

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