"Этот террор может быть преодолен только благодаря единству с миром": Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Сумщине. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар путинской армии по Сумской области. Глава государства заявил, что российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром.

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Также президент подчеркнул, что с начала суток РФ атаковала Сумщину десятками дронов, унеся жизни трех человек, в том числе ребенка. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram.

По словам президента, всю ночь и утро Сумы и область страдают от российских ударов. Враг массированно атакует регион дронами-камикадзе Shahed. При чем целями врага являются дома мирных жителей и гражданская инфраструктура.

Зеленский отметил, что вследствие этих ударов в Сумах погибло три человека, среди них – ребенок. Гарант отметил, что украинские защитники уже уничтожили более 20 дронов только на Сумщине, в общей сложности в настоящее время сбито более 40 ударных дронов. Сейчас еще продолжается сбитие беспилотников.

"Этот российский террор может быть преодолен только благодаря единству с миром. Системы ПВО и РЭБ. Инвестиции в производство в Украине. Дальнобойные удары по российской военной логистике, военным аэродромам и базам расположения российских войск. Все это может оградить от российского террора, если будет достаточным. Достаточным для того, чтобы жизнь победила российскую агрессию", – заявил президент Украины.

Напомним, в ночь на 22 октября российские террористы нанесли удар беспилотником по частному сектору в Сумах. В результате прямого попадания в дом пострадал 50-летний мужчина, а его 50-летняя жена, 62-летняя сестра и 14-летняя дочь погибли.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия ночью 22 октября атаковала Украину 60 беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе Shahed и неустановленного типа. Защитники неба сбили 42 БПЛА, еще ряд их были локационно потеряны.

Как сообщал OBOZ.UA, зенитчики бригады Нацгвардии "Рубеж" объяснили, как российским "Шахедам" удается долетать до крупных городов Украины. Также они подчеркнули, что вражеские ударные дроны или ракеты могут попадать в многоэтажки, поскольку на запрограммированном маршруте не заложено, что там есть дом.

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