Как вражеским 'Шахедам' удается долетать до крупных городов: зенитчики бригады Нацгвардии 'Рубеж' назвали причину. Видео

Войска России в последнее время увеличили количество атак ударными БПЛА Shahed-136 по Украине – враг запускает дроны-камикадзе каждый день и ночью, и днем. Кроме того, участились случаи, когда "Шахеды" долетают вглубь Украины до крупных городов, в частности до Киева.

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Прежде всего, это связано с количеством систем ПВО у Сил обороны, отметил главный сержант зенитно-ракетной артиллерийской батареи бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины с позывным "Бандурист". Видео опубликовано на YouTube-канале бригады.

"Если бы было, что каждые 3 км мы ставим по зенитной установке, но их нет столько. Мобильные огневые группы – очень эффективная крутая штука. Но человек, программирующий "Шахед", открывает программу, у нее есть карта и на другом экране карта высот. Он прокладывает себе маршруты, постоянно их меняя. Если посмотреть, есть несколько конкретных мест, куда они обычно залетают в Киев. В этих местах их всегда сбивают, но они все равно туда прут. И есть некоторые, которым маршрут проложили на 3 км в сторону, или по максимально низкой высоте", – отметил военный.

Также он пояснил, что вражеские ударные БПЛА или ракеты могут попадать в многоэтажки, поскольку на запрограммированном маршруте не заложено, что там построен дом.

Зенитник "Джери" со своей стороны отметил, что "Шахеды" могут лететь на низких высотах или залетают в овраги, тогда радиолокационные комплексы их не видят. В таком случае БПЛА теряются, а затем появляются, например, на 5 км правее.

"Вы стояли и ловили его на одном маршруте, он изменил резко, исчез на карте и появился в 5 км правее, ты его уже не догонишь. Там тоже воюют люди хитрые", – объяснил нацгвардеец.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение сентября 2024 года российские оккупационные войска ежедневно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Всего за месяц Россия выпустила 1339 ударных дронов.

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