Ни в один день без 'Шахедов': в Минобороны подсчитали, сколько дронов выпустила Россия по Украине в сентябре

В сентябре российские оккупационные войска ежедневно атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Всего за месяц Россия выпустила 1339 ударных дронов.

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Об этом сообщает издание АрмияInform. По данным Воздушных Сил ВСУ, из 1339 дронов 1107 было сбито украинским ПВО, а часть нейтрализовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Согласно анализу, в среднем кафиры запускали по 44 "Шахеда" ежедневно. Самая большая атака произошла 14 сентября, когда в воздух было поднято 72 дрона.

Сентябрь стал месяцем непрерывных атак - ни дня не прошло без запусков ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным аналитиков, Россия нарастила производство "Шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан). Согласно плану агрессора, там должны были изготовить 6000 этих дронов к сентябрю 2025 года, однако такого показателя россиянам удалось достичь годом ранее.

Кроме того, российские кафиры установили на "Шахеды" терминалы Starlink. Благодаря этому враг может производить неограниченное по дальности управление ударными дронами.

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