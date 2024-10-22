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Россия атаковала Украину "Шахедами" и донами неустановленного типа: уничтожено 42 БПЛА

Марина Лисничук
War
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Россия атаковала Украину 'Шахедами' и донами неустановленного типа: уничтожено 42 БПЛА

Страна-агрессор Россия ночью 22 октября атаковала Украину 60 беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе Shahed и неустановленного типа. Защитники неба сбили 42 БПЛА, еще ряд были локационно потеряны.

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Противовоздушная оборона работала в восьми областях, к сожалению, есть попадания с жертвами. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Вражеская атака продолжалась еще с 20:00 понедельника, в течение ночи в воздушном пространстве страны было зафиксировано 60 российских дронов (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск в РФ).

Над отражением очередного воздушного нападения работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 09:00 вторника подтверждено избиение 42 дронов, в частности в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

Большинство ударных БПЛА сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки в регионе есть погибшие и пострадавшие (дрон попал в дом – погибли три человека, в том числе ребенок). Выражаем соболезнования родным", – отметили военные.

Еще 10 российских беспилотников локационно потеряны, один улетел в Беларусь, а три – назад в РФ.

"Один БПЛА – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!" – добавили в ВС.

Россия атаковала Украину "Шахедами" и донами неустановленного типа: уничтожено 42 БПЛА

Как сообщал OBOZ.UA, зенитчики бригады Нацгвардии "Рубеж" объяснили, как российским "Шахедам" удается долетать до больших городов Украины. Также они подчеркнули, что вражеские ударные дроны или ракеты могут попадать в многоэтажки, поскольку на запрограммированном им маршруте не заложено, что там построен дом.

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