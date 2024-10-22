Россия атаковала Украину 'Шахедами' и донами неустановленного типа: уничтожено 42 БПЛА

Страна-агрессор Россия ночью 22 октября атаковала Украину 60 беспилотниками, в том числе дронами-камикадзе Shahed и неустановленного типа. Защитники неба сбили 42 БПЛА, еще ряд были локационно потеряны.

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Противовоздушная оборона работала в восьми областях, к сожалению, есть попадания с жертвами. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Вражеская атака продолжалась еще с 20:00 понедельника, в течение ночи в воздушном пространстве страны было зафиксировано 60 российских дронов (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск в РФ).

Над отражением очередного воздушного нападения работали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 09:00 вторника подтверждено избиение 42 дронов, в частности в Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Херсонской и Харьковской областях.

Большинство ударных БПЛА сбито на Сумщине. К сожалению, в результате атаки в регионе есть погибшие и пострадавшие (дрон попал в дом – погибли три человека, в том числе ребенок). Выражаем соболезнования родным", – отметили военные.

Еще 10 российских беспилотников локационно потеряны, один улетел в Беларусь, а три – назад в РФ.

"Один БПЛА – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!" – добавили в ВС.

Как сообщал OBOZ.UA, зенитчики бригады Нацгвардии "Рубеж" объяснили, как российским "Шахедам" удается долетать до больших городов Украины. Также они подчеркнули, что вражеские ударные дроны или ракеты могут попадать в многоэтажки, поскольку на запрограммированном им маршруте не заложено, что там построен дом.

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