Зеленский рассказал, каким видит завершение горячей фазы войны и готова ли Россия к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что горячая стадия войны с Россией будет завершена дипломатическим путем. При этом важную роль будут играть и оборонные действия нашего государства.

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При этом реальная готовность РФ к началу переговоров будет зависеть от ряда факторов, в частности, результатов выборов в США, ситуации с энергетикой и свободным судоходством, позиции Глобального Юга, свое влияние уже оказала Курская операция Украины. Своим видением глава государства поделился на встрече с журналистами.

Зеленский убежден, что завершение горячей фазы российско-украинской войны невозможно без дипломатии: рано или поздно переговоры с РФ неизбежны.

"Дипломатия. Любые переговоры, я считаю, что это другая стадия войны. Это не значит, что нет оборонных действий. Не значит, что нет наступательных действий. Но в любом случае, когда предпринимаются дипломатические шаги, – это ведет к завершению горячей стадии войны", – заявил президент.

Свое мнение Зеленский подкрепил "живым примером" – попытками остановить обоюдные удары по энергетике.

"Мы решили на первом Саммите, что может быть решение по энергобезопасности. Да? Другими словами: мы не атакуем их энергетику, они не атакуют нашу энергетику. Ведет ли это к завершению горячей стадии? Считаю, что да. Потому что это часть войны, которая очень опасна для нас. Если мы договариваемся вместе с партнерами или в посредничестве с партнерами, как вывод из Саммита, что по энергетике стороны не бьют, то это уменьшение градуса", – отметил президент.

Аналогичная ситуация, по его словам, и с вопросом продовольственной безопасности.

"То же относительно продовольственной безопасности. Если у вас коридор работает, порты и Одесса не атакуются, корабли идут… То есть мы не говорим о военных кораблях в море. Они являются нашими справедливыми целями. Если мы говорим о свободном судоходстве, то решение, которое может быть на Саммите, – по гражданским кораблям никто не имеет права бить и нельзя блокировать моря, прежде всего Черное море, в нашем случае. Но это не значит, что они не будут применять, например, дроны по каким-то нашим военным целям, а мы не будем атаковать их военные цели", – объяснил Зеленский.

В то же время он поделился соображениями по поводу того, что именно может заставить Россию сесть за стол переговоров. Среди таких факторов, способных "внушить" Кремлю мысль о необходимости начала переговоров, по мнению Зеленского, являются президентские выборы в США.

"По моему мнению, во-первых, это зависит от выборов в Соединенных Штатах. Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению. И по этой информации, которую я получал от кандидатов, это позитив от моих встреч с ними. Я считаю, что они не будут ждать до января: они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", – отметил глава государства.

Другой фактор, который просигнализирует о готовности РФ к началу реальных переговоров, по мнению президента, – это ситуация с энергетикой и свободным судоходством. Если РФ перестанет наносить удары по энергосистеме Украины, портовой инфраструктуре и гражданским судам – это будет свидетельствовать о том, что она заинтересована в начале поиска путей завершения войны дипломатическим путем.

Серьезное значение для мирного урегулирования сейчас приобретает позиция стран Глобального Юга. Киев делает немало для того, чтобы укрепить с этими странами контакты. И в этом направлении, по словам Зеленского, важную роль сыграли не только дипломаты, но и украинские воины на Курщине.

"Третье – это наша работа с некоторыми странами Глобального Юга. Мы ее проводим. Есть встречи. Разные страны, разные контакты. Сибига сегодня поехал в Турцию. Завтра Рустем Умеров и Андрей Ермак поедут в другую страну Глобального Юга. Курская операция на всех оказала большой влияние. Особенно на игроков Глобального Юга. Для них это, конечно, такой серьезный шок и сигналы, которые говорят о состоянии армии России – что в течение нескольких месяцев их армия не может вытеснить украинских военных с территории РФ", – подчеркнул Зеленский.

В то же время он предостерег украинцев от самообмана относительно того, что у России якобы иссякают резервы живой силы.

"О состоянии российской армии я бы не говорил, что у них закончились люди. Но, безусловно, нежелание мобилизовать своих растет, находятся форматы мобилизации северокорейских военных. Безусловно, это происходит. Это факт просто, что они готовят тот или иной контингент. Но это говорит о том, что последствия этой войны уже оказывают влияние на российское общество. Процент людей, которые будут против этой войны, будет расти в России", – предположил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о стратегической цели Курской операции. По его словам, чтобы остановить войну, необходимо, чтобы она вернулась туда, откуда пришла – на территорию РФ. И Курская операция Украины обеспечила такое возвращение. И вместо планируемой Кремлем "буферной зоны" на украинской земле эта зона создается в России.

К тому же Курская операция позволила решать еще одну сверхважную задачу: активизировать обмены пленными. Ведь украинские воины в РФ активно пополняют обменный фонд, давая шанс большему числу побратимов поскорее вернуться домой из российского плена.