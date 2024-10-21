"Война должна возвращаться на территории, откуда пришла": Зеленский рассказал о стратегических целях Курской операции. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский и военное командование Сил обороны 21 октября отдельно обсудили нашу операцию на территории Курской области России. Она обеспечивает стратегическую цель, подчеркнул глава государства.

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Об этом он рассказал в традиционном вечернем обращении к гражданам. Соответствующее видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента.

Зеленский сообщил, что совещания состоялись с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем, министром обороны Рустемом Умеровым.

На Курщине наши воины держат позиции, за что президент поблагодарил каждого защитника.

"Мы должны помнить, что Курская операция обеспечивает стратегическую цель. Война должна возвращаться на территорию, откуда она пришла. Это справедливо, когда буферная зона создана на территории агрессора. И также Курская операция дала Украине возможность сделать более активной работу по обменам – возвращать наших воинов из российского плена. Каждый видит это", – отметил Зеленский и еще раз передал благодарность украинским Героям.

Также в ходе совещаний детально обсуждалась ситуация на фронте, на основных направлениях – Торецком, Покровском, Кураховском, Харьковском и других.

"Доклады были не только относительно обстоятельств сейчас и наших действий сейчас, но и на перспективу. Соответственно – обеспечение и вооружение, комплектование наших бригад", – уточнил украинский глава.

Он напомнил, что 21 октября Соединенные Штаты объявили новый оборонный пакет для ВСУ на 400 миллионов долларов. Америка готовит и отдельный пакет – 800 миллионов долларов на производство украинских дронов.

С главой Пентагона Ллойдом Остином, который приехал в Киев, они обсудили конкретные шаги реализации Плана победы.

"Мы нуждаемся в решимости партнеров, и особенно на фоне информации о новой роли Северной Кореи в поддержке России. Очевидно, что Путин боится мира и именно поэтому ищет, как усилить агрессию и привлечь на фронт теперь и Северную Корею. Для всего мира это очевидный сигнал, кто хочет только войны. И в такой ситуации я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые сейчас увеличивают поддержку Украины, которые поддержали и первый, инаугурационный Саммит мира и помогают нам также готовить второй Саммит. Готовить его так, чтобы он стал действительно результативным", – сказал президент.

В конце обращения он сообщил, что в понедельник также прошли необходимые подготовительные совещания перед СНБО.

"Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование", – пообещал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, недавно пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков назвал "противоречивой" информацию о вовлечении военных из КНДР в войну против Украины.

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