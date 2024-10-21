'Много противоречивой информации': у Путина прокомментировали опрокидывание военных КНДР в Россию

Пресссекретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о привлечении военных из Северной Кореи в войну против Украины. Он назвал ее "противоречивой".

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Об этом сообщают РосСМИ. По словам Пескова, по этой теме существует много противоречивых сведений.

"Мы видим много противоречивой информации: южные корейцы заявляют одно, затем Пентагон заявляет, что у них нет подтверждения таким высказыванием. Поэтому – много противоречивой информации. Пожалуй, так к ней и следует относиться", – сказал он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия активно развивает отношения с Северной Кореей в разных сферах, что является "суверенным правом" Москвы.

"КНДР является нашим близким соседом, нашим партнером, и мы развиваем наши отношения во всех сферах, и это наше суверенное право. Это не должно вызывать никаких беспокойств, поскольку это сотрудничество не направлено против третьих стран. Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", – подчеркнул Песков.

Напомним, что во время презентации Плана победы президент Украины Владимир Зеленский заявил об активном участии Северной Кореи, Ирана и Китая в войне против Украины. Он сообщил, что украинская разведка зафиксировала постоянный поток не только оружия, но и личного состава из Северной Кореи в Россию, что свидетельствует о фактическом участии страны в боевых действиях на стороне агрессора.

Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки России. По его словам, это станет последним признаком углубления военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Напомним, 3 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по позициям оккупантов под Донецком. Ими было уничтожено более 20 российских военнослужащих, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи.

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