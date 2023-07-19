'Наша дверь всегда открыта': глава МИ-6 призвал россиян к сотрудничеству для завершения войны

Ричард Мур, глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6), обратился к россиянам, которые "ошеломлены" войной в Украине, и призвал их шпионить в пользу Великобритании, чтобы помочь прекратить кровопролитие. Он также заявил, что шансов на то, что Россия восстановит свои позиции в Украине, мало.

Видео дня

Об этом глава МИ-6 заявил в среду, 19 июля, во время выступления в британском посольстве в Праге, сообщает Reuters. По его словам, сейчас большое количество россиян выступают против захватнической войны, начатой Россией на территории Украины.

Мур отметил, что некоторые граждане РФ уже присоединились к шпионажу в пользу Великобритании. Он призвал россиян, которые также против войны, присоединиться к сотрудничеству с МИ-6.

"Я приглашаю их сделать то, что делали другие за последние 18 месяцев, и объединиться с нами. Наши двери всегда открыты... Их секреты будут в безопасности с нами, и мы будем вместе работать, чтобы прекратить кровопролитие", – призвал россиян глава МИ-6.

Ричард Мур не конкретизировал, с кем планирует сотрудничать британская разведка. Вероятно, его обращение касается возможного сотрудничества с российскими офицерами, представителями ФСБ и военнослужащими, проявляющими недовольство в отношении политической власти.

"Мы будем рассматривать их предложения помощи с осторожностью и профессионализмом, которыми славится наш сервис. И мы будем вместе работать над тем, чтобы прекратить кровопролитие. Мои службы руководствуются принципом, что наша верность нашим агентам пожизненна, а наша благодарность вечна", – добавил Мур.

Напомним, что в РФ продолжают призывать россиян вступать в ряды военных и отправляться на фронт. Однако на этот раз пропагандисты опозорились – они вывесили плакат с агитацией идти на войну, но на нем изображена техника НАТО.

Ранее OBOZREVATEL писал, что большие потери оккупационной армии РФ в Украине заставляют путинский режим придумывать новые способы мобилизовать граждан РФ на преступную войну. Так, утилизации мужского населения РФ Кремлю оказалось мало и теперь на войну начали зазывать и женщин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!