"Наша позиция неизменна": Буданов дал прогноз, когда ВСУ выйдут на границы 1991 года, и высказался по поводу судьбы Путина

В России в будущем возможна смена власти, считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Она произойдет "более-менее легальным путем", предполагает он. В то же время генерал-майор верит, что контрнаступление Сил обороны достигнет определенных успехов, а в итоге наша страна вернется к законным границам 1991 года.

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Об этом военный рассказал в интервью американскому телеканалу The War Zone. Журналист спросил о судьбе кремлевского диктатора Владимира Путина. Буданов ответил в контексте последних событий – попытки "военного переворота", устроенного главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

"Если бы Пригожин выполнил свой первоначальный план, Россия была бы уже разделена как минимум на две части, но поскольку он этого не сделал, мы еще увидим", – сказал генерал-майор.

По его убеждению, если бы финансист ЧВК зашел в Кремль, он показал бы россиянам, что Кремль пуст и там нет министров, высокопоставленных представителей власти – все сбежали. Вероятно, некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то еще начали бы заявлять, что по-прежнему легитимные. Это создало бы внутри РФ разделение и систему двух властей.

"Но с учетом того, что им удалось договориться, это дало время российскому руководству, российским властям. Но все же их позиция как всевластной опоры была сильно подорвана действиями Пригожина и уже никогда не будет прежней", – уверен Буданов.

Журналист спросил, будет ли свергнут Путин. Глава ГУР ответил: "Они продемонстрируют смену власти более-менее легальным путем. Как именно это произойдет, мы скоро увидим".

Что касается ситуации на фронте, то Буданов сохраняет веру в победу Украины. "Наша позиция неизменна в том, что мы все равно дойдем до границ Украины по состоянию на 1991 год", – заявил он.

Военный не стал прогнозировать, когда это произойдет, но отметил: "Мы сделаем все возможное, чтобы это случилось в текущем году".

После такой фразы корреспондент спросил: "Но это не гарантия, верно?" "В таких вопросах только Бог может дать такие гарантии", – сказал на это Буданов.

Он также заявил, что уверен: наша страна "добьется определенного успеха в этой контрнаступательной операции".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Глава ГУР МО считает, что после "мятежа" ФСБ России получила задачу ликвидировать Пригожина. На подготовку операции по ликвидации уйдет некоторое время, кроме того, остается открытым вопрос, решатся ли сотрудники российской спецслужбы выполнить приказ.

– По словам Буданова, событиями 24 июня "вагнеровцы" разрушили миф о несокрушимости российского режима.

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