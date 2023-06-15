'Наше продвижение уверенное': в Минобороны рассказали о ходе контрнаступления ВСУ

Украинская армия проводит наступление на нескольких участках на фронте. Российские оккупанты заминировали поля и оказывают активное сопротивление, однако защитники Украины уверенно продвигаются вперед.

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Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 14 июня. По ее словам, при этом враг также ведет наступление на некоторых направлениях.

Украинские подразделения в данное время находятся как в обороне, так и в наступлении.

"То есть на сегодняшний день мы находимся и в наступлении, и в обороне. Просто на разных направлениях. Идет очень серьезное противостояние", – отметила она.

Представительница Минобороны добавила, что российские оккупанты увеличили количество обстрелов – враг атакует минометами, артиллерией, авиацией, дронами-камикадзе. Таким образом армия страны-агрессора пытается остановить наступление ВСУ.

На юге нашим войскам сложно продвигаться вперед из-за того, что россияне заминировали там большое количество территорий. В то же время наше наступление Маляр назвала "уверенным".

В то же время, она подчеркнула, что за последние два дня продвижение оккупантов не зафиксировано, в частности, на Бахмутском направлении.

Отметим, что накануне Маляр сообщила, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию и имеют частичные успехи на нескольких направлениях. В частности, на несколько сотен метров накануне продвинулись вперед украинские воины на Бахмутском и Запорожском направлениях.

На Бердянском и Мариупольском направлениях идут жестокие бои, враг несет потери в живой силе, технике и вооружении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ВСУ призвали с пониманием относиться к задержке информации о событиях на фронте. Там отметили, что пауза дает возможность изучить реакцию врага и потом воспользоваться этим при наступлении.