'Наши возвращаются домой': Зеленский заявил о втором этапе возвращения воинов из плена и показал эмоциональные фото защитников

Президент Владимир Зеленский сообщил об очередном этапе обмена военнопленными. В четверг, 12 июня, домой удалось вернуть воинов нашей армии, нацгвардейцев и пограничников.

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Глава государства подчеркнул, что вернувшиеся из плена защитники нуждаются в лечении, и им обязательно будет предоставлена ​​необходимая помощь. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Это уже второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Президент отметил, что продолжается работа, чтобы вернуть всех украинцев из российского плена. Также Зеленский выразил благодарность каждому, кто помогает делать эти обмены возможными.

Координационный штаб по обращению с военнопленными проинформировал о подробностях нового этапа обмена пленными. Там заявили, что согласно договоренностям в Стамбуле с российской неволи освобождена группа тяжелораненых и тяжелобольных защитников.

На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности, бойцы Десантно-штурмовых войск, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Среди уволенных сегодня есть защитники Мариуполя, находившихся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники – мужчины, представители рядового и сержантского состава.

Также в штабе уточнили, что домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях. Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат пособие по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе.

"Сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих младше 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных. Координационный штаб продолжает работу и в ближайшее время будет проведен следующий этап увольнения украинских защитников", – говорится в сообщении.

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